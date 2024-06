FC Schalke 04 macht es offiziell! Profi verlängert bei den Knappen

„Glück auf, liebe Schalker, ich freue mich auf ein achtes Jahr mit euch“ – mit dieser Nachricht kündigt ein Profi des FC Schalke 04 am Mittwoch (12. Juni) seine Vertragsverlängerung an. Michael Langer bleibt den Knappen für mindestens zwölf weitere Monate erhalten.

Der Vertrag des Ersatzkeepers wäre in wenigen Wochen eigentlich ausgelaufen. Allerdings hängt er jetzt eine weitere Spielzeit beim FC Schalke 04 dran. Welche Auswirkungen hat das auf die Torhüter-Position?

FC Schalke 04: Langer macht’s wieder

In nun schon sieben Jahren als Spieler des FC Schalke 04 hat Langer gerade mal so viele Einsätze absolviert, wie manch ein Spieler in nur wenigen Wochen. Lediglich acht Profispiele kann er im Trikot der Königsblauen verbuchen. Vergangene Saison waren es drei Partien.

Trotzdem denkt der 39-Jährige weiterhin nicht ans Aufhören. Auch in der kommenden Zweitliga-Saison gehört er zum Torwart-Team der Knappen, das jüngst zwar Marius Müller verlor, dafür aber Ron-Thorben Hoffmann gewinnen konnte.

Beim FC Schalke 04 ist man über die Nachricht sehr glücklich. „Wir freuen uns, mit Michael weiterhin einen erfahrenen Torwart im Team zu haben, von dem die jungen Spieler auf und neben dem Platz viel lernen können“, erklärt Sportdirektor Marc Wilmots.

Diese Rolle spielt Langer

An seiner Rolle dürfte sich trotz des Müller-Abgangs nicht viel verändern. Langer ist nicht als Stammtorwart da. Er ist vor allem als wichtiger Ansprechpartner für junge und neue Spieler gefragt und als „Charakter in der Kabine“, wie es S04 beschreibt.

Auch die Fans freuen sich über die Verkündung. „Ein Leben lang!“, kommentiert einer mit blau-weißen Herzen. „Was eine Legende“, schreibt ein zweiter. Und: „Immerhin ein wahrer Schalker.“

Und wer weiß: Vielleicht kommt beim FC Schalke 04 in der nächsten Saison ja doch noch der ein oder andere Einsatz im Tor dazu. Denn die Knappen wissen: Auf dem Platz ist er immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird.