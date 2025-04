Kaiserslautern – Schalke: DFB verkündet Entscheidung bei Traditionsduell

„Tiiime to saaaay goooodbye…“ – die Kees van Wonderen Abschiedstournee startet beim Traditions-Kracher Kaiserslautern – Schalke am Sonntag (27. April, 13.30 Uhr). Dabei können die Schalker auf dem Betzenberg die letzte Hoffnung auf den Bundesliga-Aufstieg zerstören und dadurch zusätzlich Schützenhilfe für die Freunde aus Nürnberg leisten.

Zusätzlich fährt Schalke, durch die kämpferische Leistung gegen den HSV (2:2) mit Rückenwind nach Kaiserslautern. Trotzdem überschatten die jüngsten Trainerentlassungen den fußballerischen Fokus auf Kaiserslautern – Schalke. Für das Traditionsduell „auf’m Betze“ gibt der DFB nun eine wichtige Entscheidung bekannt – eine Zweitliga-Premiere für Königsblau.

Kaiserslautern – Schalke: Statistik pro S04

Im Fokus seht dabei die Spielleitung. Denn zum ersten Mal pfeift Daniel Schlager den Klub aus Gelsenkirchen nun auch in der zweiten Liga. Bislang kennen Team und Schiedsrichter sich nur aus sechs Bundesliga- und einer DFB-Pokal-Begegnung. Naja, die heutigen Akteure in den königsblauen Trikots dürften sich daran kaum erinnern können. Das leztzte Aufeinandertreffen ist bereits fast zwei Jahre her (2:2 gegen Frankfurt im Mai 2023).

Immerhin setzte es in sieben Partien unter Schlager nur eine Niederlag für S04. Eine Bilanz, die in Kaiserslautern für Sorgenfalten sorgen dürfte, konnte man selbst nur eine einzige Partie unter Schiri Schlager gewinnen. Auf dieser Statistik ausruhen sollten sich die Schalker aber nicht. Spielen die Lauterer doch die wesentlich stärkere Saison, trotz jüngster Trainerentlassung, die sicher auch auf Schalke für große Augen gesorgt hat.

Trainer-Entlassungen überschatten Traditionsduell

Doch während abseits des Rasens viel über Trainer und die Personalie Markus Anfang in Bezug auf Schalke spekuliert wird, zählt jetzt erst einmal Fußball. Die perfekte Kulisse dafür ist mit zwei fanstarken Traditionsmannschaften und einem einzigartigen Stadion auf dem Betzenberg geboten. Und auch mit Daniel Schlager obliegt die Leitung des Spiels einem Mann, der vom DFB eher in der ersten Liga eingesetzt wird.

Unterstützt wird Schlager am Sonntag von den beiden Linienrichtern Christof Günsch und Guido Kleve. Als vierter Offizieller behält Felix Prigan das Geschehen an der Seitenlinie im Auge. Im Kölner Keller sitzen Günter Perl als VAR und Thomas Gorniak als sein Assistent. Alles angerichtet für den Leckerbissen Kaiserslautern – Schalke.