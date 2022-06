FC Schalke 04: Jetzt steht es endlich fest! S04 gibt Entscheidung bekannt

Nach langer Suche macht es der FC Schalke 04 offiziell!

Vor einigen Wochen wurde der Bremer SV dem FC Schalke 04 im DFB-Pokal zugelost. Der Amateurklub musste lange nach einem Stadion suchen. Jetzt steht der Spielort fest.

FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell!

Schon 2021 war der Bremer SV für den DFB-Pokal qualifiziert. Damals zogen die Oberligisten das ganz große Los: Bayern München! Für dieses Highlight zog der BSV um, spielte im Weserstadion vor über 10.000 Zuschauern. Nun hoffte auch der diesjährige Pokalgegner FC Schalke 04 auf diesen Umzug. Doch daraus wird nichts.

Das ist der FC Schalke 04:

Gegründet am 4. Mai 1904 als Westfalia Schalke

Mitglieder: rund 160.000

Heimspiel-Stätte: Veltins-Arena (62.271 Zuschauer)

Deutscher Meister 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 und 1958

Deutscher Pokalsieger 1937, 1972, 2001, 2002, 2011

Nach dem Aufstieg samt Platzsturm musste Werder Bremen einen neuen Hybridrasen säen. Der muss nun in Ruhe wachsen – so lange wie möglich. Dafür beantragte Schalkes Mit-Aufsteiger nun sogar bei der DFL, auswärts zu starten.

Dafür hat der Bremer SV jetzt aber ein anderes Stadion gefunden. Neben dem Spielort steht auch die Ansetzung für die Partie der ersten DFB-Pokalrunde fest.

FC Schalke 04 gegen Bremer SV in Oldenburg

Beide Klubs verkündeten die Entscheidung in den sozialen Netzwerken. Gespielt wird am 31. Juli um 13 Uhr im Marschweg-Stadion in Oldenburg.

Die Spielstätte des VfB Oldenburg hat eine Kapazität von bis zu 15.000 Zuschauern. Der Bremer SV gab zudem bekannt, dass der Kartenvorverkauf ab Ende Juni beginnt.

Die Vorfreude beim Amateurklub war riesig. Mit dem FC Schalke 04 kommt nicht nur ein Traditionsklub, sondern auch zahlreiche Fans werden erwartet. „Super, dass es wieder ein Erstligist wurde. Schalke ist ein Topverein. Es ist ein Hammer, dass wir wieder so ein großes Spiel genießen dürfen“, freute sich BSV-Kapitän Alexander Arnhold.

