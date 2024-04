FC Schalke 04: Wende bei S04-Star! Steht Geraerts plötzlich vor einem Luxus-Problem?

Beim FC Schalke 04 geht es weiter drunter und drüber. Die sportlich und finanzielle prekäre Lage, die Suspendierungen von Timo Baumgartl und Dominick Drexler, die angeblichen Probleme innerhalb der Kabine – am Berger Feld ist derzeit so einiges los.

Dabei sollte der Fokus des FC Schalke 04 doch eigentlich auf dem Klassenerhalt liegen. Mit Blick auf das große Ziel dürfte Karel Geraert in Kürze etwas aufatmen können. Denn aus einer großen Baustelle könnte bald ein Luxus-Problem werden.

FC Schalke 04: Soppy schon früher wieder ein Thema?

Im S04-Kader fehlt es an einigen Ecken an Qualität und Quantität. Nahezu über die gesamte Saison zog sich vor allem eine große Problem-Position durch: der Rechtsverteidiger. Immer wieder musste Geraerts dort Wechsel vornehmen, immer wieder enttäuschen Cedric Brunner oder Henning Matriciani.

Dazu fiel Brandon Soppy gleich zweimal verletzt aus. Vor knapp zwei Wochen hat sich der Winter-Neuzugang erneut eine Muskelverletzung zugezogen. Auf Schalke ging man davon aus, dass der 22-Jährige eine ganze Weile lang fehlen würde.

Doch zur Überraschung der Fans absolvierte Soppy schon am Dienstag (09. April) wieder große Teile des Mannschaftstrainings. Laut „WAZ“ könnte der Franzose schon im Spiel gegen Nürnberg (Samstag, 13. April, 20.30 Uhr) wieder eine Option für den Kader sein. Spätestens in Elversberg (Freitag, 19. April, 18.30 Uhr) dürfte er wieder mit von der Partie sein.

Brunners Formkurve zeigt vermehrt nach oben

Somit würde Geraerts eine Option mehr in der Defensive bekommen – allerdings würde die Soppy-Rückkehr auch durchaus ein Problem für den S04-Coach darstellen. Denn in den zwei Spielen, die Soppy absolvierte, zeigte er starke Leistungen. Vor seiner erneuten Verletzung war er gesetzt.

In seiner Abwesenheit ist Brunner einmal mehr in die Startelf gerutscht. In der Hinrunde wirkte Brunner oftmals überfordert. An seine Leistungen aus der vergangenen Erstliga-Rückrunde konnte er nahezu gar nicht anknüpfen. In den beiden letzten Spielen gegen Karlsruhe (0:0) und in Hannover (1:1) sah das jedoch wieder ganz anders aus.

Dort zeigte er gute Leistungen, war enorm zweikampfstark und ein wichtiger Teil der S04-Defensive. Brunner hat sich wieder enorm stabilisiert. Wen lässt Geraerts also spielen, sobald Soppy wieder komplett fit ist? Die Entscheidung dürfte zu einem der wenigen Luxus-Probleme des Knappen-Trainers werden.