FC Schalke 04 mit großer Verkündung – Fans in heller Vorfreude

„Schalke und der FCN“ wird es am kommenden Samstag (13. April, 20.30 Uhr) wieder zur Genüge durch die Veltins Arena schallen. Der FC Schalke 04 trifft auf den FC Nürnberg – das große Freundschaftsduell im deutschen Fußball.

Vor allem für die Fans der beiden Vereine sind die beiden Aufeinandertreffen das Highlight der Saison. Beide Klubs planen im Rahmen der Spiele stets ein großes Fan-Treffen – so auch in diesem Fall. Der FC Schalke 04 wird über mehrere Tage ein großes Rahmenprogramm liefern.

FC Schalke 04: Großes Vorprogramm zum FCN-Spiel

Schalke und Nürnberg gehört zweifelsohne zu den größten Fan-Freundschaften im deutschen Fußball. Beide Fan-Lager feiern bei den Spielen ein großes Fest – der jeweilige Heimverein plant große Aktionen im Zeichen der Freundschaft.

S04 kündigte nun an, dass das Rahmenprogramm schon am Freitagabend (12. April) mit einem großen „Freundschafts-Quiz“ in der Arena losgehen wird. Sowohl S04- als auch FCN-Mitglieder können sich anmelden.

Weiter geht es dann am Spieltag, an dem es schon um 14.30 Uhr in der Glückauf-Kampfbahn losgeht. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Profis werden in dem Traditionsstadion weitere interessante Partien ausgetragen. Das erste Duell wird zwischen den jeweiligen Stadtauswahlen von Gelsenkirchen und Nürnberg gespielt.

Duell beider Traditionsmannschaften

Danach wird es ein Aufeinandertreffen der jeweiligen Traditionsmannschaften rund um Legenden wie Olaf Thon, Martin Max – aufseiten des S04 – Philipp Wollscheid oder Thomas Ziemer – aufseiten des FCN – geben. Den Dreierpack vollendet um 17.30 Uhr dann noch eine Partie der beiden Inklusionsmannschaften. Zwölf Jugendliche der Hansaschule in Gelsenkirchen mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung treffen auf Schüler der Bertha-von-Suttner-Schule aus Nürnberg.

Auch abseits des Rasens wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Eventmodulen geboten. Ob bei SpeedControl, CoalGoal oder auf der Hüpfburg – alles ist dabei. Dazu wartet an der Veltins Arena am Abend ein gemeinsamer Mitgliederstand, der zu „einem geselligen Austausch“ beider Fan-Lager führen soll.