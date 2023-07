FC Schalke 04: Tor und Assist! Ex-Abwehr-Talent beeindruckt mit Offensiv-Künsten

Vom Bundesliga-Aufsteiger in die Champions League – sein Wechsel vom FC Schalke 04 zum AC Mailand haben viele Experten und viele Fans als einen zu großen Schritt betrachtet. Doch Malick Thiaw hat alle Kritiker Lügen gestraft und sich enorm stark entwickelt.

In der vergangenen Saison kam er sogar im Champions-League-Halbfinale zum Einsatz und konnte sich immer näher Richtung Startelf spielen. In der Vorbereitung auf die kommende Saison überzeugt der Ex-Star vom FC Schalke 04 weiter und sorgt auch abseits seines Kerngebietes für Furore.

FC Schalke 04: Thiaw mit zwei Torbeteiligungen im Test gegen Juve

Malick Thiaw hat im Testspiel des AC Mailand gegen Juventus Turin weiter Argumente dafür gesammelt, künftig noch regelmäßiger in Milans Startelf zu stehen. Im Test gegen Juve begeisterte der Innenverteidiger auch mit Offensivqualitäten und Torbeteiligungen.

Der Ex-Schalker köpfte den Ball nach einer starken Flanke von Linksverteidiger Theo Hernandez ins rechte Eck und brachte sein Team somit in Führung. Nach einer weiteren Flanke, dieses Mal von der rechten Seite, bediente Thiaw Olivier Giroud, der dann zur 2:1-Halbzeitführung der Rossoneri traf. Zwischenzeitlich hatte Juve ausgeglichen.

Doch für einen Sieg reichten auch die zwei Torbeteiligungen von Thiaw nicht aus, Juve gewann die Partie im Elfmeterschießen mit 4:3 – nach der regulären Spielzeit stand es 2:2. Für den 21-Jährigen persönlich war es jedoch ein sehr gelungener Abend. Er bewies, dass er nicht nur in der Defensive überzeugen kann, sondern auch bei Standardsituationen gefährlich werden kann.

Stammplatz in der kommenden Saison?

Nach kleinen Startschwierigkeiten hat sich der Ex-S04-Profi in der vergangenen Saison immer mehr in den Fokus und in den Kern der Mannschaft gespielt. So konnte vor allem in der Champions League überzeugen und mit starken Auftritten glänzen. Sein Trainer, Stefano Pioli, schwärmt immer wieder von dem jungen Deutschen und glaubt an eine große Karriere des A-Nationalspielers.

Mehr News:

Der nächste Schritt in seiner Entwicklung ist das dauerhafte Etablieren in der AC-Startelf. In der bisherigen Vorbereitung sammelt er dafür immer mehr Pluspunkte. Allerdings ist die Konkurrenz weiterhin enorm. Mit Leistungen wie gegen Juve drängt sich Thiaw aber definitiv immer weiter auf.