FC Schalke 04: Terodde enthüllt – S04-Verbleib war nicht sein größter Wunsch!

Eigentlich hatte Simon Terodde schon mit dem FC Schalke 04 abgeschlossen. Anfang April hatten die Knappen verkündet, dass der Stürmer den Klub nach der Saison verlassen werde. Kurz nach dem Abstieg dann der Rückzieher.

Völlig überraschend verlängerte der Zweitliga-Rekordtorschütze doch beim FC Schalke 04. In einem Interview enthüllt Terodde nun, dass ihm S04 zwar sehr ans Herz gewachsen ist, er den Verbleib aber gerne gegen eine andere Sache eingetauscht hätte.

FC Schalke 04: Bitteres Erlebnis

Gleich in seiner ersten Saison machte sich Terodde auf Schalke unsterblich. Als Torschützenkönig schoss er Königsblau in der Saison 2021/2022 direkt zurück in die Bundesliga. Dort ereilte ihn wie so oft in seiner Karriere ein altbekanntes Schicksal. Sein eigener Motor stockte und sein Team strauchelte.

++ Ansage vor dem ersten Spieltag – Reis mit Aufstiegs-Versprechen an die Fans ++

Um sich auf den Abstiegskampf zu konzentrieren, wollte Terodde frühzeitig Klarheit. So teilte er den Bossen des FC Schalke 04 Anfang April seine Entscheidung, den Verein zu verlassen, mit. Wie es trotz des verpassten Klassenerhalts dann doch zum Sinneswechsel kam?

Im Saison-Endspurt habe er „so viele Gänsehautmomente“ gehabt, berichtet der Angreifer im „Kicker“. Dabei habe er gespürt, dass „zwischen Mannschaft und Fans etwas Großes“ entstanden sei. Als nach dem letzten Spieltag Mitspieler auf ihn zugekommen seien und gesagt hätten, er solle bleiben, habe das etwas mit ihm gemacht. Es folgten Gespräche mit Thomas Reis und Andre Hechelmann – dann stand die Entscheidung, doch zu bleiben, fest.

Terodde würde tauschen

Allerdings macht Terodde keinen Hehl daraus, dass er seinen Verbleib gerne gegen den Klassenerhalt eingetauscht hätte. Auf die Frage, ob ihm der Klassenerhalt zum Preis, den FC Schalke 04 verlassen zu müssen, lieber gewesen wäre, antwortet er: „Wenn ich ehrlich bin: ja, definitiv.“

In der Bundesliga zu bleiben, sei sein großes Ziel gewesen. „Meine persönlichen Interessen habe ich da komplett untergeordnet“, so Terodde. Nun geht es also trotzdem wieder ins Unterhaus – aber dafür gemeinsam.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Die erste Aufgabe auf Terodde und den FC Schalke 04 wartet dort am Freitag (27. Juli): Zum Saisonauftakt geht es zum Hamburger SV in die Hansestadt. Vor zwei Jahren traf Terodde in seinem ersten S04-Pflichtspiel gegen den HSV übrigens nach sieben Minuten.