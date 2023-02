FC Schalke 04: Ex-Liebling offenbart vielsagendes Abstiegsdetail – „Nicht dran geglaubt“

Dem FC Schalke 04 droht das gleiche Szenario wie bereist 2021: der Gang in die zweite Bundesliga. Damals noch wegen der Corona-Beschränkungen ohne Zuschauer abgestiegen, hofft das Team um Trainer Thomas Reis gemeinsam mit den Fans einen erneuten Abstieg zu verhindern.

2020/21 präsentierte sich der FC Schalke 04 nicht nur sportlich desolat. Auch innerhalb der Mannschaft schien es nicht zu stimmen. Ein Ex-Spieler und Co-Trainer in der Abstiegssaison bestätigte dies nun mit einem pikanten Detail, welches tief über die damalige Mannschaft blicken lässt.

FC Schalke 04: Publikumsliebling gibt tiefe Einblicke

Er war beim S04 nicht nur Fan-Liebling und Torschütze zum legendären 4:4 im „Jahrhundertderby“, sondern auch Leistungsträger und Leader. Naldo war mit seiner Art und seiner fußballerischen Qualität zweifelsohne einer der Spieler, der die erfolgreichste Phase der jüngsten Schalker Vergangenheit prägte. Mit den Gelsenkirchenern wurde der 40-Jährige in der Saison 2017/18 Vizemeister und spielte unter anderem für Schalke 04 in der Champions League. Zeiten, nach denen sich wohl jeder Königsblaue gerne zurücksehnt.

Naldo war allerdings nicht nur Vizemeister und Champions League-Teilnehmer mit Blau-Weiß, sondern auch Co-Trainer in der Abstiegssaison. Gemeinsam mit Chef-Trainer Manuel Baum sollte der Brasilianer die damalige Talfahrt, die unter David Wagner begonnen hatte, stoppen und den S04 aus dem Tabellenkeller führen. Vergeblich. Er wollte den Spielern mit all seiner Erfahrung und seinen taktischen Hinweisen helfen, wieder erfolgreicher zu werden. Doch wie der ehemalige Schalker nun verriet, war die Mentalität und der Glaube der Mannschaft schon zu geschädigt, um die Kehrtwende zu schaffen.

„Es war damals eine Mannschaft, die kein Selbstvertrauen hatte. Das Team hat nicht mehr daran geglaubt, gewinnen zu können“, erklärte Naldo gegenüber der „Braunschweiger Zeitung„. Diese Aussage lässt tief blicken. Denn: Manuel Baum und Naldo übernahmen das Team bereits am dritten Spieltag. Das Schicksal des FC Schalke 04 war also schon früh in der Abstiegssaison geebnet, die Spiele unter Trainer David Wagner zu tief in den Köpfen der Spieler.

S04: „Nicht einfach, den Verein so zu sehen“

Der 1,98-Meter große Brasilianer leidet mit dem S04. Die Achterbahnfahrt der letzten Jahre lässt auch den Ex-Schalker mitfühlen: „Für mich ist es nicht einfach, den Verein so zu sehen“. Zu einigen ehemaligen Mannschaftskollegen habe er auch heute noch etwas Kontakt. Mit S04-Torhüter Ralf Fährmann schreibt Naldo gelegentlich immer noch. „Wir haben selten Kontakt. Aber er ist ein guter Typ“, sagte er über Fährmann.

Vielleicht schaffen Fährmann und Co. dieses Jahr das, was Naldo damals erreichen wollte: den Klassenerhalt. Auch diese Saison sieht es danach aus, als müsste Königsblau, nach nur einem Jahr, wieder den Gang in die zweite Liga antreten. Um das zu verhindern, muss S04 dringend Spiele gewinnen. Vielleicht ja schon gegen Naldos Ex-Team, dem Vfl Wolfsburg. Damit könnte der Brasilianer in dieser Situation sicher auch leben.