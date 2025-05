Fan-Wut trifft Stefan Raab: „DAS will ich nicht sehen“

„Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“ So sagte es einst schon der berühmte deutsche Lyriker Otto Julius Bierbaum. Doch ist wirklich alles lustig, nur weil jemand lacht? Wenn man den Zuschauerinnen und Zuschauern v0n Stefan Raab Glauben schenken mag, dann nicht unbedingt.

Klar, Stefan Raab hat sich schon immer über alles und jeden lustig gemacht. Man denke nur an seine Raabigramme oder auch sein selbst-ironischer Auftritt beim ESC. Doch scheinbar kommt der Humor des 58-Jährigen dieser Tage nicht mehr so gut an, wie noch vor einigen Jahren.

Gehen DIESE Gags von Stefan Raab zu weit?

Zuletzt machte sich der Entertainer in seiner Sendung über die Papst-Wahl lustig, bezog auch seinen Gast Giovanni Zarrella in die Gags mit ein. Bei den Fans auf Instagram kam das jedoch nicht gut an.

„Kann man das mit dem Raab irgendwo abstellen? Ich finde den nicht mehr witzig und will das auch nicht sehen! RTL folge ich an und für sich echt gern, aber DAS will ich nicht sehen!!!! Das ist echt geschmacklos! Als Christin erst recht! Und das Giovanni als gläubiger Christ da mitmacht, wundert mich echt“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren zum Raab-Papst-Beitrag.

RTL-Zuschauer sind außer sich: „Absolut geschmacklos“

Eine andere Zuschauerin ergänzt: „Absolut geschmacklos – auch wenn man keiner Religion angehört, sollte man keine Lachnummer draus machen!!!! Eine dritte schreibt: „Warum muss denn alles ins Lächerliche gezogen werden? Ich bin absolut nicht gläubig, trotzdem ist das für mich deutlich über das Ziel hinaus.“ Während ein Vierter findet, dass die Gags an „Kirchenschändung“ grenzen würden.

Jedoch gibt es auch Menschen, die sich köstlich über die Gags von Stefan Raab amüsieren können. „Ich wäre ja für Stefan als neuen Papst“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Wie sich alle aufregen HAHAHA.“