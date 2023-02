FC Schalke 04: Fährmann-Klartext nach Gladbach-Spiel – „Uns läuft die Zeit davon“

Der FC Schalke 04 hat einen Punkt aus dem Borussia-Park entführt. Gegen Borussia Mönchengladbach reichte es für die Königsblauen am Samstag (4. Februar) zum nächsten Remis (0:0).

Für den Auftritt bekamen die Schalker viel Lob und aufmunternde Worte. Kaufen kann sich der FC Schalke 04 davon aber nichts. Das weiß auch Ralf Fährmann, der nach dem Spiel sehr deutliche Worte fand.

FC Schalke 04: Fährmann deutlich – „Wir müssen einfach punkten“

„Es war heute ein gutes Spiel von uns“, sagte Ralf Fährmann nach Abpfiff bei Sky. Schalke kämpfte, stand defensiv stabil und war am Ende dem Sieg näher als die Gladbacher. Der Punkt ist trotzdem zu wenig, findet auch Fährmann: „Wir haben uns wieder nicht belohnt. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen einfach punkten.“

Der Schalker Schlussmann wird dann ziemlich deutlich: „Es bringt nichts, wenn wir uns Gratulation abholen nach jedem Spiel, wie hart wir gekämpft haben oder wie wir das Spiel angenommen haben, sondern wir müssen einfach gewinnen und Punkte holen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben.“

Dennoch sehe auch Fährmann eine Entwicklung, die Hoffnung macht. Es brauche einfach mal das eine Tor, dass den Bann bricht. Im Angriff ist Schalke nach wie vor einfach zu harmlos. 14 Tore in 19 Spielen sind zu wenig.

Schalke-Trainer Reis: „Da wächst was zusammen“

Trainer Thomas Reis sagte nach dem Remis: „Wir haben gezeigt, dass die Mannschaft lebt. Da wächst was zusammen. Natürlich haben wir zu wenig Punkte. Das ist so ein Wermutstropfen. Die Hoffnung ist immer noch da. Wenn du so auftrittst, musst du dich demnächst belohnen – und möglichst schon am Freitag.“ Reis trifft es auf den Punkt: „Auf den Auftritten kann man aufbauen, nur Tore müssen her.“

Weiter geht es für den FC Schalke 04 schon am Freitagabend (10. Februar) in der heimischen Veltins-Arena gegen den VfL Wolfsburg.