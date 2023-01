FC Schalke 04: Star packt über Verhandlung aus – „Man kann nicht ‚Nein‘ zu Schalke sagen“

In dieser Winter-Transferperiode war der FC Schalke 04 wieder fleißig auf dem Transfermarkt unterwegs. Doch es gab auch einige Spieler, die den Königsblauen absagten.

Eine Absage an den FC Schalke 04? Ja, das haben tatsächliche einige Profis gemacht. Für Neuzugang Moritz Jenz kam das aber nicht in Frage. Der Innenverteidiger schloss sich den Bundesligaletzten an und feierte am vergangenen Sonntag (29. Januar) sein Debüt im S04-Dress. Nach dem Spiel packte er über die Verhandlungen aus.

FC Schalke 04: Fast perfekter Einstand

„Wieso haben wir den nicht schon früher geholt?“, schrie ein S04-Fan in der Nordkurve, als Moritz Jenz lässig einen Gegenspieler ablief und die Kugel eroberte. Es war eine von vielen Szenen, in dem sich der Neuzugang des FC Schalke 04 viel Applaus vom Anhang holte. Dabei fehlte sogar nicht viel zu einem perfekten Debüt am Sonntag gegen den 1. FC Köln.

In der 2. Minute hatte der 1,90 Meter große Innenverteidiger nach einer Flanke vom anderen Neuzugang Tim Skarke per Kopf die Möglichkeit auf den Führungstreffer. Köln-Keeper Marvin Schwäbe parierte den Kopfball jedoch. „Er hat ihn irgendwie gehalten“, beschreibt Jenz die Szene. Königsblau hatte noch einige gute Chancen, konnte diese aber nicht nutzen.

Dafür war aber die Stabilität der Abwehr wichtiger. Jenz hatte großen Anteil daran, dass die Domstädter lediglich sechs Torschüsse abgaben. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, es war eine gute Performance“, sagt Jenz, der zusammen mit Maya Yoshida die Innenverteidigung bildete. „Wir haben sehr aggressiv und mutig gespielt, haben die Null gehalten, das war wichtig.“

„Man kann nicht ‚nein‘ zu Schalke sagen“

Über die Berufung in die Startelf von Cheftrainer Thomas Reis war der Abwehrspieler nicht überrascht. „Du musst immer bereit sein“, sagte er. „Mutig sein und sich nicht verstecken.“

Von seinen ersten Tagen beim FC Schalke 04 ist der 23-Jährige immer noch beeindruckt. „Wenn die Fans hinter dir abgehen, ist es krass“, betont der Innenverteidiger, der nicht lange überlegen musste, als die Anfrage vom S04 kam. „Man kann nicht ‚Nein‘ zu Schalke sagen. Es ist ein riesengroßer Verein im deutschen Fußball und ich bin stolz, hier zu sein.“