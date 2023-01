FC Schalke 04 – Köln: Reis zieht radikale Konsequenzen! Fans können es nicht glauben

Nach der 1:6-Ohrfeige zieht Thomas Reis heftige Konsequenzen. Für FC Schalke – 1. FC Köln hat der Trainer in der Startelf personell rotiert. Allerdings nicht dort, wo die Fans es erwartet haben.

Mit der Aufstellung für FC Schalke 04 – Köln sorgt Reis für einen Hammer. Die Fans dikutieren hitzig über die Entscheidungen vor dem Schicksalsspiel ihres S04.

FC Schalke 04: Reis mit Startelf-Hammer

Alle Konkurrenten haben verloren, für den S04 bietet sich am Sonntag eine dicke Chance für den Start der Aufholjagd (hier mehr). Schalke-Coach Thomas Reis sorgt schon vor dem Anpfiff für hitzige Diskussionen. Seine Startelf-Entscheidung sorgt für Staunen bei den Fans.

Zwei heftig kritisierte S04-Stars stehen wieder von Beginn an auf dem Platz. Dafür greift der Trainer an anderen Positionen durch. Die auffälligste Konsequenz: Reis macht die Büchse der Pandora auf und tauscht den Torwart. Auf Schalke eine supersensibles Thema – Diskussionen um den Keeper begleiten den Klub seit Jahren. Nun muss Alexander Schwolow auf die Bank und Kult-Keeper Ralf Fährmann steht wieder im Kasten.

Torwartwechsel, Stürmerwechsel, Neuzugang direkt am Start

Doch nicht nur dort wurde getauscht. Im Mittelsturm muss Michael Frey zurück auf die Bank – Simon Terodde steht wieder in der Startelf. In der Abwehr ist Neuzugang Moritz Jenz tatsächlich nach nur einer Handvoll Trainingseinheiten gesetzt. Aber nicht für den formschwachen Maya Yoshida, wie viele vermuteten. Stattdessen musste Henning Matriciani seinen Platz räumen. Kaminski, von vielen gefordert, erhält wieder keine Chance. Was sagen die Fans dazu?

„Das sind wirklich Überraschungen. Nur nicht die, die ich mir erhofft und die ich erwartet habe. Bin KEIN Fan von der Startelf.“

„Also mit dieser Aufstellung hab ich absolut nicht gerechnet.“

„Es musste sein… der obligatorische Torwartwechsel. Puh…“

„Reis macht ähnliche Fehler wie seine Trainervorgänger.“

„Wir haben eine stärkere Bank als Anfangself. Bin gespannt, ob sie das Vertrauen rechtfertigen können!“

Torwartwechsel, Stürmerwechsel, ein frischgebackener Neuzugang in der Innenverteidigung und die harsch kritisierten Danny Latza, Yoshida und Marius Bülter wieder dabei: Mit seiner Startelf lehnt sich Thomas Reis weit aus dem Fenster.

Top-News:

Freudige Kunde gibt es von der Bank des FC Schalke 04: Mit Rodrigo Zalazar steht ein Hoffnungsträger erstmals nach seinem Fußbruch wieder im Kader. Auch Alex Kral hat es nach anhaltenden Bandscheibenproblemen wieder ins Aufgebot geschafft.