FC Schalke 04: Plötzlich keimt Hoffnung auf – diese dicke Chance kommt vielleicht nie wieder

Der Start ins neue Jahr hat beim FC Schalke 04 viele Hoffnungen geraubt. Statt den Anschluss wiederherzustellen war man nach zwei deutlichen Niederlagen weiter weg vom rettenden Ufer als je zuvor. Doch jetzt eröffnet sich plötzlich eine dicke Chance.

Vor dem Sonntagsspiel gegen Köln (15.30 Uhr) durfte der FC Schalke 04 zuschauen, wie sämtliche Konkurrenten ihre Partien verloren. So eine Chance dürfte so schnell nicht wiederkommen – und neue Hoffnung aufkeimen lassen.

FC Schalke 04: Alle Konkurrenten verlieren

Für viele ist ein Sonntagsspiel ein Nachteil – alle dürfen vorlegen, bis man selbst bestenfalls den entstandenen Rückstand wieder aufholen kann. Doch der 18. Spieltag zeigt: Es geht auch andersrum.

Für Schalke lief der Rückrundenstart vor dem eigenen Anpfiff perfekt. Alle Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt haben verloren. Den inzwischen happigen Rückstand von sieben Punkten auf das rettende Ufer könnte der S04 mit nur einem Sieg deutlich verkürzen.

Tabellenplätze 17, 16, 15, 14 und 13 verlieren

Hertha (0:2 gegen Union Berlin), Bochum (2:5 bei Mainz 05), Stuttgart (1:2 in Leipzig), Augsburg (1:3 in Freiburg) und Hoffenheim (1:4 gegen Gladbach) – alle Teams auf den Plätzen 13 bis 17 in der Tabelle blieben ohne Punkte.

Nun ist es am FC Schalke 04. Am Sonntag bietet sich die dicke Chance, die Aufholjagd zu starten. Die Konstellation, alle Konkurrenten vor dem eigenen Spiel scheitern zu sehen, ist selten und dürfe so schnell nicht wiederkommen – wenn überhaupt.

Für die S04-Profis allerdings auch eine neue Drucksituation. Gelingt gegen Köln nicht die Wende, so war der Tenor schon vor dem perfekten Verlauf des 18. Spieltags, gehen die Lichter wohl langsam aus. Und der „Effzeh" ist derzeit in blendender Verfassung. Wie so viele Gegner des FC Schalke 04 zum Start ins Jahr 2023.