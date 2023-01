FC Schalke 04: Irres Gerücht um Ex-Coach! Heuert Tedesco jetzt HIER an?

Dieser Name weckt noch immer Emotionen bei den Knappen. Bald vier Jahre ist es her, dass Domenico Tedesco das letzte Mal als Trainer des FC Schalke 04 an der Seitenlinie stand. Und dennoch trauern ihm viele Fans noch heute hinterher.

Vielfach hoffte man auf ein Comeback Tedescos beim FC Schalke 04. Doch beide Parteien fanden nicht zusammen. Stattdessen unterschrieb der Fußballlehrer bei Spartak Moskau und RB Leipzig – und zukünftig vielleicht bei einer Nationalmannschaft.

FC Schalke 04: Verband will Tedesco

Seit September ist Tedesco arbeitslos. Trotz Pokalsiegs im Sommer war er bei den Leipzigern vor einem Fehlstart nicht gefeit. Der Brauseklub zog nach dem 1:4 in der Champions League die Notbremse. Der 37-Jährige musste gehen und wartet seitdem auf ein neues Angebot.

+++ FC Schalke 04: Geht jetzt alles schnell? S04 winkt doppelter Geldregen +++

Dieses könnte es nun aus Belgien geben. Der dortige Fußballverband will sich komplett neu aufstellen. Hinter den „Roten Teufeln“ liegt eine enttäuschende WM. Ein mit Stars wie Romelu Lukaku oder Kevin de Bruyne gespicktes Team schied in der Vorrunde aus. Roberto Martínez musste seinen Hut nehmen. Der Ex-Trainer des FC Schalke 04 soll folgen.

Nimmt Tedesco an?

Wie „Het Laatste Nieuws“ berichtet, sei eine vier Mann starke Taskforce zu dem Ergebnis gekommen, dass Tedesco ein geeigneter Kandidat sein soll. Zudem soll neben der Trainerstelle auch der Posten des Technischen Direktors neu besetzt werden. Hier gilt offenbar Frank Vercauteren als Favorit. Der 66-Jährige soll mit seiner Erfahrung den einstigen Coach des FC Schalke 04 unterstützen.

Bleibt die Frage, ob sich Tedesco diesen Job antun will. Bisher war er ausschließlich auf Vereinsebene aktiv. Der akribische Deutsch-Italiener gilt als Arbeitstier, der vermutlich 24 Stunden am Tag Spiele analysieren würde. Zudem gilt die Serie A als sein großer Traum. Ein Engagement in Belgien würde dieses Vorhaben vorerst auf Eis legen.

FC Schalke 04: Fans verfolgen das Tedesco-Treiben

Bei den Knappen verfolgen die Anhänger den Weg des ehemaligen Übungsleiters weiterhin ganz genau – auch wenn man sich von einer Rückkehr mittlerweile verabschiedet hat. Zu groß ist die Differenz zwischen Schalker Realität und Tedesco-Ansprüchen mittlerweile.

Weitere Neuigkeiten für dich:

Beim FC Schalke 04 muss derweil Thomas Reis das Ruder rumreißen. Nachdem Frank Kramer wenige Monate nach Saisonstart schon wieder entlassen wurde, übernahm der Ex-Bochumer. Nach Abschluss der Hinrunde ist S04 aber weiterhin Tabellenletzter.