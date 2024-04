FC Schalke 04: Klub-Legende träumt von Rückkehr – „Wäre meine Priorität“

Er erlebte Erfolg und Rückschlag innerhalb von wenigen Wochen beim FC Schalke 04, war ein absoluter Fanliebling und ist auch heute noch immer wieder in der Veltins-Arena zu sehen. Die Rede ist von Emile Mpenza. Der einstige Stürmer holte mit den Königsblauen den DFB-Pokal und war auch Teil der Mannschaft, die die Meisterschaft 2001 so schmerzvoll verpasste.

Der FC Schalke 04 ist Mpenza sehr ans Herz gewachsen. Im Interview mit DER WESTEN hat er nur positive Worte für seinen Ex-Klub übrig. Deshalb träumt er auch von einer Rückkehr zum Traditionsverein. Mpenza würde nämlich gerne die Spieler trainieren – allerdings nicht als Cheftrainer.

FC Schalke 04: Mpenza träumt von Rückkehr

Sobald Emile Mpenza den Ball hatte, hatten viele Gegner schon keine Lust mehr auf ein Duell mit dem Stürmer. Der Belgier war schnell, extrem wendig, robust und abschlussstark. Attribute, die sich jeder Klub von einem Angreifer wünscht. Der FC Schalke 04 konnte sich immerhin drei Jahre lang über die Qualitäten des einstigen Nationalspielers freuen.

Mittlerweile macht Mpenza seinen Trainerschein, sammelt immer wieder Erfahrungen bei einigen Klubs. Nachdem er gesehen hat, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Klub-Legenden zum S04 zurückgekehrt sind und dort arbeiten, bietet er sich den Königsblauen selbst an.

„Es ist egal, in welcher Position. Ich will dem Verein helfen. Wenn Marc (Wilmots. Anm. d. Red.) mich irgendwann mal fragt, bin ich bereit“, sagt Mpenza im Interview mit DER WESTEN.

„Das wäre meine Priorität“

Gleichzeitig betont Mpenza aber auch, dass er noch nicht weiß, ob er eine Trainerkarriere machen würde. „Der Fußball verändert sich zu schnell. Mir ist das zu viel mit den Laptops und der heutigen Generation“, so der Ex-Star. Aber für ihn kämen nur zwei Mannschaften infrage, „die ich trainieren würde: Schalke und Lüttich. Allerdings nicht als Cheftrainer. Ich würde nur die Stürmer trainieren wollen. Das wäre meine Priorität.“

Einen Stürmertrainer mit den Qualitäten von Mpenza würde dem FC Schalke 04 sicherlich guttun in der aktuellen Situation. Der ehemalige Profi ist immer wieder „sehr traurig“, wenn er nach Gelsenkirchen kommt und sieht, was mit dem Verein passiert ist. „Als ich damals zum Klub kam, war es der beste Moment in meiner Karriere. Fans, Mannschaft, Verein – alles lief so gut. Jetzt komme ich hier hin und finde es schade, was mit dem FC Schalke passiert ist. Nicht nur wegen des Abstiegs, sondern auch wegen der finanziellen Lage. Aber so ist leider Fußball“, sagt Mpenza.

Für den Belgier sei es „unerklärlich, wie das alles abgelaufen ist. Damals wurden viele Fehler gemacht, die jetzt leider hart bestraft werden. Schalke ist eine große Mannschaft, die an jedem Heimspiel vor mehr als 60.000 Zuschauern spielt. Für die zweite Liga ist das nicht normal“, so Mpenza, der aber sicher ist, dass der Revierklub irgendwann wieder erfolgreiche Zeiten erleben wird: „Der S04 gehört nämlich nach ganz oben.“

