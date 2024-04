FC Schalke 04: Worte von S04-Legende versetzen Fans einen Stich ins Herz

Er spielte nur zwei Jahre für den FC Schalke 04, wurde umgehend zum Publikumsliebling und wenn die Fans seinen Namen hören, blicken sie auf mehr als nur erfolgreiche Zeiten zurück. Den meisten sollte bereits klar sein, um welchen Ex-Star es sich handelt: Raúl González Blanco.

Der Weltstar wechselte von seinem Herzensklub Real Madrid zum FC Schalke 04, gewann den DFB-Pokal und verließ den Verein wieder. Auch Raúl leidet mit seinem ehemaligen Klub, der längst nicht mehr so erfolgreich ist, wie zu seiner aktiven Laufbahn.

FC Schalke 04: Raúl macht es „traurig, was mit dem Klub passiert ist“

Viele junge Fans werden es kaum glauben, aber einer der besten Stürmer in der Geschichte des Fußballs lief für den FC Schalke 04 auf. Raúl verzauberte zwei Jahre lang die Bundesliga. Dort ist der S04 schon längst nicht mehr, kämpft stattdessen um den Klassenerhalt in der 2. Liga.

Wie heftig der Traditionsverein abgestürzt ist, nimmt auch Raul mit, wie er am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid am Montag (22. April) erklärte. „Natürlich schaue ich noch immer, was Schalke macht, denn Schalke ist immer in meinem Herzen. Ich habe dort zum Ende meiner Karriere mit meiner Familie eine tolle Zeit verbracht. Wir haben das Halbfinale der Königsklasse erreicht, den Pokal gewonnen. Das war nicht so selbstverständlich wie bei Real Madrid“, sagte der Spanier.

Deshalb mache es ihn „traurig, was mit dem Klub passiert ist, mit seinen tollen Fans“, so Raúl weiter. Die aktuelle Situation bei S04: Die Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts ist derzeit 13. in der Tabelle und hat fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, sechs Zähler sind es auf einen direkten Abstiegsplatz.

Raúl glaubt an Klassenerhalt

Immerhin gab es jetzt für den FC Schalke 04 vier Spiele in Folge keine Niederlage. Der Klassenerhalt könnte in den nächsten zwei Partien gelingen, wenn die Konkurrenz wieder patzt. „Zum Glück haben sie zuletzt wieder bessere Ergebnisse erzielt und ich hoffe wirklich, dass sie in Zukunft wieder erfolgreicher sein und natürlich die Klasse halten werden“, sagt ein positiv gestimmter Raúl über seinen Ex-Klub.

Der ehemalige Superstar hat nach seiner aktiven Karriere beschlossen, Trainer zu werden. Nachdem er schon erfolgreich die Jugendteams von Real Madrid trainiert hatte, ist er aktuell Chefcoach der 2. Mannschaft des spanischen Rekordmeisters. Sein Ziel ganz klar: Ein Profiteam zu trainieren. Viele S04-Fans träumen davon, dass Raúl eines Tages an der Seitenlinie beim Revierklub stehen wird.