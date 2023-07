Er wollte in der Bundesliga bleiben und wird in der kommenden Saison auch dort spielen. Marius Bülter hat nach dem Abstieg des FC Schalke 04 einen neuen Verein gefunden und wird für die TSG Hoffenheim auf Torejagd gehen. Königsblau darf sich dabei auch auf eine Millionen-Ablöse freuen.

Gleichzeitig verliert der FC Schalke 04 aber auch den torgefährlichsten Spieler. Verein, Fans und auch Mitspieler haben sich von Bülter emotional verabschiedet. Auch Mike Büskens richtete noch einmal schöne Worte an den künftigen Hoffenheim-Profi und hat dabei eine deutliche Forderung an die S04-Fans.

FC Schalke 04: Büskens verabschiedet sich emotional von Bülter

Marius Bülter war zwei Jahre beim FC Schalke 04. Schaffte den Aufstieg, wurde zu einem Publikumsliebling und verlässt den Klub nach dem bitteren Abstieg aus der Bundesliga. Sein neuer Klub ist die TSG Hoffenheim. Bereits von Simon Terodde gab es emotionale Worte zum Abgang seines Teamkollegen, jetzt hat sich auch Mike Büskens gemeldet.

Auch interessant: FC Schalke 04: Boujellab enthüllt bittere Details über Degradierung – „Nachricht kam nicht von Reis“

„Es ist knapp zwei Jahre her, da habe ich Marius Bülter gesagt, dass er ein Gesicht von Schalke werden kann“, fängt die S04-Legende seinen Beitrag auf Instagram an. „Er hat mich durch seine menschliche Art und seine Leistung auf dem Platz bestätigt. Er war einer der Helden in unserer Aufstiegssaison und hat entscheidend dafür gesorgt, dass wir in der abgelaufenen Saison vom Klassenerhalt träumen durften“, schreibt Büskens.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er möchte sich bei Bülter aber nicht nur für die Tore und Vorlagen bedanken, sondern auch für das Miteinander in dieser Zeit. Besonders in Erinnerung geblieben sind dabei sein Dreierpack gegen Darmstadt, das 1:1 im Revierderby gegen den BVB und den Last-Minute-Elfmeter gegen den FSV Mainz 05 in der vergangenen Saison.

Forderung an S04-Fans

Zwar habe sich Büskens gewünscht, dass Bülter weiterhin beim FC Schalke 04 bleibe, aber „die Entscheidung gilt es zu akzeptieren.“ Dem Offensivspieler wünsche er viel Glück auf seinem neuen Weg und hat dabei auch eine klare Forderung an die S04-Fans.

Mehr News für dich:

„Ich wünsche mir, dass er beim nächsten Aufeinandertreffen in der Arena so empfangen wird, wie ihn die Alte Försterei empfangen hat, als er in Königsblau auf sein altes Team traf. Er hätte es definitiv verdient“, so Büskens. Für seinen Klub wünscht er sich indes, dass die Lücke geschlossen werden kann, die Bülter „zweifelsohne hinterlassen hat.“