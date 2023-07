Die Ära von Marius Bülter beim FC Schalke 04 ist endgültig beendet. Nach langem Hin und Her ist der Wechsel des Angreifers zur TSG Hoffenheim in dieser Woche offiziell geworden. Damit verliert Königsblau nicht nur einen Aufstiegshelden der Zweitliga-Saison, sondern auch den Top-Spieler der vergangenen Rückrunde.

Und Simon Terodde verliert mit dem Abgang Bülters seinen Sturmpartner. Die Beiden harmonierten, vor allem in der zweiten Liga, perfekt miteinander. Nun richtete sich Terodde noch einmal an Bülter und bedankte sich in den sozialen Netzwerken für die zwei gemeinsamen Jahre beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: „Immer auf Dich verlassen“

Simon Terodde und Marius Bülter waren zweifelsohne die beiden Aufstiegsgaranten von Königsblau in der zweiten Liga. Mit insgesamt 60 Torbeteiligungen (Terodde 35, Bülter 25) waren sie das erfolgreichste Duo der Liga und sicherten mit ihren Toren den ein oder anderen Punkt. Und auch neben dem Platz haben die beiden Stürmer sich extrem gut verstanden und wurden schnell gute Kumpels.

Der Abgang von Bülter trifft also nicht nur die S04-Fans, sondern auch Terodde. Nach dem letzten gemeinsamen Arbeitstag richtete der 35-Jährige noch ein paar Worte an den den Neu-Hoffenheimer. „Danke für die letzten zwei Jahre, für die Emotionen, die Leidenschaft und immer 100 Prozent auf dem Platz“, so Terodde. „Man konnte sich immer auf Dich verlassen. Gerade dein letztes halbes Jahr war herausragend“, betonte der Stürmer.

„Du hast immer alles für Schalke gegeben und verdienst es, weiter in der Bundesliga zu spielen. Wir sehen uns“, heißt es in Teroddes Instagram-Story. Neben den vielen Danksagungen der Knappen-Anhänger bekommt Bülter auch von seinem ehemaligen Sturmkollegen warme Worte zum Abschied.

Fans reagieren emotional

Die Abschiedsworte von Terodde an Bülter blieben natürlich nicht lange unbemerkt. Viele S04-Fans reagierten sofort auf Teroddes Worte. „Das war schon ein geiles Paar“, „Dieses Duo bleibt für immer in meinem Herzen“ oder „Das bricht mir das Herz“ heißt es vonseiten der Knappen-Fans in den sozialen Netzwerken. Es zeigt, wie tief die beiden Akteure sich (gemeinsam) in das Herz der Schalker gespielt haben.

Nun muss sich Terodde einen neuen Sturm-Partner suchen, der ihm die Bälle auflegt. Mit Dominick Drexler ist ein weiterer guter Kumpel noch in den blau-weißen Reihen. Die Beiden kennen sich schon aus gemeinsamen Kölner Zeiten und könnten das neue Offensiv-Duo werden.