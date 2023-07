Er musste den FC Schalke 04 verlassen, weil der Klassenerhalt nicht gelang. Tom Krauß war bei den Königsblauen ein Leistungsträger und ein Publikumsliebling. Stets betonte er, wie gerne er beim S04, der auch sein Lieblingsverein ist, bleiben würde.

Doch ein Verbleib ist nicht möglich gewesen. Stattdessen zieht es Krauß wohl zu einem Bundesligisten. Nach seinem Abschied zeigte er jetzt, wie sehr er den FC Schalke 04 vermisst.

FC Schalke 04: Ex-Star Krauß kann nicht ohne S04

Der Abgang von Tom Krauß wiegt für ihn selbst und die Fans des FC Schalke 04 schwer. Von Kindestagen an ist der Mittelfeldspieler ein Anhänger der Königsblauen und war in der vergangenen Saison einer der Leistungsträger. Allerdings schaffte es S04 nicht, den erneuten Gang in die 2. Liga zu verhindern.

Dementsprechend sind auch viele Tränen bei Krauß geflossen, als es am letzten Spieltag eine 2:4-Pleite bei RB Leipzig gab. Er hätte nur beim Klassenerhalt bleiben können, wird jetzt wohl zum FSV Mainz 05 wechseln.

Aktuell befindet sich Krauß mit seiner Freundin Alexia im Urlaub. Auf Instagram posten beide natürlich viele Bilder aus Griechenland, wo sie sich gerade befinden. Den S04-Fans zeigte der Publikumsliebling jetzt, wie sehr er den Traditionsverein vermisst.

Krauß vermisst Schalke

Eigentlich ist Urlaub zum Erholen da, aber Krauß kann einfach nicht ohne den FC Schalke 04. In der Instagram-Story seiner Freundin ist zu sehen, wie der U21-Nationalspieler sich am Handy, während des Essens, das Testspiel des Revierklubs beim 1. FC Bocholt (2:2) am Donnerstag (6. Juli) anschaut. „Fußball as Always“, schreibt seine Freundin Alexia zu dem Bild.

Davon bekommen natürlich auch die S04-Anhänger mit. „Wie kann man jemand so krass vermissen?“, „Ich vermisse den Jungen so sehr“ und „Das ist ein Schalker“, heißt es in den sozialen Netzwerken von den königsblauen Fans.

Außer den vier Toren gab es bei der mauen Vorstellung des Teams von Trainer Thomas Reis nicht viel zu sehen. Krauß wird sich hingegen noch einige Tage im Urlaub erholen, ehe er dann wahrscheinlich beim FSV Mainz 05 seinen neuen Vertrag unterschreiben wird.