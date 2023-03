FC Schalke 04: Aufregung um Aydin – S04-Talent plötzlich nicht im Kader

Die Freude bei Mehmet Can Aydin vom FC Schalke 04 vergangene Woche war groß. Zum ersten Mal wurde das Talent für die türkische Nationalmannschaft berufen, nachdem Aydin zuvor jahrelang für die Juniorenteams des DFB auflief.

Die vielen Fans des FC Schalke 04 warteten daher sehnsüchtig das Debüt des Verteidigers. Am Samstag (25. März) war die Türkei dann im EM-Qualifikationsspiel im Einsatz. Aber ohne Aydin. Der Youngster war auch nicht verletzt.

FC Schalke 04: Aufregung um Aydin

Ein Traum ist für Mehmet Can Aydin in Erfüllung gegangen, nachdem der Abwehrspieler des FC Schalke 04 für die Türkei nominiert wurde. Aber auch sonst läuft es für den 21-Jährigen bislang optimal, da er von Cheftrainer Thomas Reis immer mehr Spielzeit bekommt.

Dabei fiel die Entscheidung zwischen der türkischen und deutschen Nationalmannschaft nicht leicht: In Deutschland geboren, aufgewachsen und für die Juniorenteams des DFB gespielt. Jetzt läuft er aber für die Türkei auf, das Land, in dem seine Wurzeln liegen.

Zwei Spiele absolvieren die Türken in der EM-Qualifikation. Am Samstag (25. März) stand die erste Partie gegen Armenien (2:1) an – ohne Schalkes Aydin. War er verletzt? Hat er nicht ordentlich trainiert? Auch die S04-Fans rätselten, warum der Youngster nicht dabei war.

Aydin fastet

Doch dann gab es Gewissheit: Das Talent des FC Schalke 04 hat, wie einige andere Profis aus dem Kader der Türkei, gefastet und wurde deshalb für die Partie nicht berücksichtigt, berichtet der türkische Journalist Burhan Terzi. Aktuell läuft der Fastenmonat Ramadan, in dem viele Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken.

Aydins Klub Schalke hat gegenüber DER WESTEN mitgeteilt, dass den fastenden Spielern im Verein in dieser Zeit geholfen wird: „So wird, um ein konkretes Beispiel zu nennen, bei Auswärtsfahrten in den Hotels ein zweites Buffet nach Einbruch der Dunkelheit aufgebaut. Zudem stehen unsere Ärzte, unsere Ernährungsberaterin sowie alle anderen handelnden Personen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.“

Mehr News für dich:

Dafür darf sich Aydin dann für das zweite Qualifikationsspiel der Türkei am Dienstag (28. März) Hoffnungen auf sein Debüt machen. Die Anstoßzeit gegen Kroatien wäre um 20.45 Uhr – also weit nach Sonnenuntergang. Dann wäre das S04-Talent auch einsatzbereit und an dem Tag nicht mehr am Fasten.