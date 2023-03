FC Schalke 04: So hilft S04 den Spielern im Fastenmonat Ramadan – „Bestmöglich unterstützen“

Einen Monat lang nichts essen und trinken, bis die Sonne am Abend untergeht. Am Mittwoch (22. März) begann für Muslime der Fastenmonat Ramadan. Auch für Profi-Fußballer gilt das Glaubensbekenntnis, das vier Wochen Enthaltsamkeit fordert. Beim FC Schalke 04 gibt es ebenfalls Spieler, die in diesem Monat fasten werden.

Dass es für die Leistungssportler in diesem Zeitraum schwierig wird, ist abzusehen. Schließlich muss man eine ausgewogene Ernährung haben und genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Der FC Schalke 04 unterstützt die Akteure und macht ihnen den Monat so einfach wie möglich.

FC Schalke 04: So hilft der Klub den Profis im Ramadan

Was ist eigentlich der Ramadan? Er gehört zu den fünf Säulen des Islams, die die wichtigsten Regeln für einen Moslem sind. Neben dem Fasten, die dritte Säule, gehören zudem auch noch das Glaubensbekenntnis, die täglichen Gebete, die soziale Gabe an Bedürftige und auch die Pilgerfahrt nach Mekka dazu. Der Fastenmonat Ramadan soll als innere Einkehr und Besinnung für jeden einzelnen Muslim verstanden werden – das Fasten soll außerdem die Enthaltsamkeit des Menschen zeigen. Auch beim FC Schalke 04 gibt es Spieler, die in diesem Zeitraum fasten.

Dabei verzichten die Sportler, wie die Millionen anderen Muslime in ganz Deutschland, auf das Trinken und Essen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Bis zu 17 Stunden fasten die Muslime. Als Fußballer ist es dann umso schwieriger, wenn Spiele oder Trainingseinheiten anstehen – vor allem bei heißen Temperaturen.

Um die S04-Profis bestmöglich auf die Fastenzeit vorzubereiten, gab es bei den Königsblauen bereits im Vorfeld einen engen Austausch mit der Ernährungsexpertin des Klubs. „Das Ziel war es, die Spieler möglichst gut darüber zu informieren, wie sie mit dem richtigen Timing und der richtigen Lebensmittelauswahl dazu beitragen können, ihre Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Dieser Austausch hat nicht nur im Lizenzbereich, sondern auch in der Knappenschmiede stattgefunden“, heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN.

Auch für Auswärtsfahrten ist vorgesorgt

Auch für die Auswärtsspiele, wenn der FC Schalke 04 bereits einen Tag vorher anreist, ist vorgesorgt. „Der Verein versucht, die Spieler während der Fastenzeit in allen Bereichen bestmöglich zu unterstützen. So wird, um ein konkretes Beispiel zu nennen, bei Auswärtsfahrten in den Hotels ein zweites Buffet nach Einbruch der Dunkelheit aufgebaut. Zudem stehen unsere Ärzte, unsere Ernährungsberaterin sowie alle anderen handelnden Personen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.“

Und wie ist es während den Spielen? In der vergangenen Saison gab es in der Fußball-Bundesliga ein Novum. So wurden einige Abend-Begegnungen kurzfristig unterbrochen, damit die Fastenden etwas Nahrung zu sich nehmen können. Offiziell geregelt ist dies aber nicht. Leipzigs Verteidiger Mohamed Simakan hatte den Schiedsrichter vor der Partie gefragt, ob er nach Sonnenuntergang etwas trinken könne. Der Unparteiische stimmte dem zu, wartete bis das Spiel unterbrochen war und habe ihm Bescheid gegeben.

„Eine generelle Anweisung gibt es dazu zwar nicht, aber wir unterstützen es natürlich, wenn unsere Schiedsrichter auf Bitten der Spieler während des Ramadan solche Trinkpausen zulassen“, sagte Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, der „dpa“. „Das sollen sie gerne auch weiterhin so handhaben.“