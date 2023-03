FC Schalke 04: Zukunft von S04-Talent entschieden – „Ist mir alles andere als leichtgefallen“

Beim FC Schalke 04 gehört Mehmet Aydin zu den talentiertesten Spielern im Kader von Thomas Reis. In den vergangenen Wochen musste sich der 21-Jährige allerdings Gedanken um seine sportliche Zukunft machen – und zwar die in der Nationalmannschaft.

Sowohl die deutsche als auch türkische Nationalmannschaft haben um den Flügelspieler des FC Schalke 04 geworben. Nun hat der Offensivspieler eine Entscheidung getroffen, wie er im Gespräch mit der „WAZ“ verraten hat.

FC Schalke 04: Aydin entscheidet sich für die Türkei

In den letzten Jahren hat der Flügelspieler der Schalker das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen. Über die U15 bis hin zur U20 trug der heute 21-Jährige bislang 22-mal das Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust. Aufgrund seiner türkischen Wurzeln ist er auch für die Türkei spielberechtigt. Für diese hat sich Aydin nun entschieden.

„Ich habe lange überlegt und die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Bereits letzten Sommer hat sich Stefan Kuntz bei mir gemeldet und mir eine echte Perspektive aufgezeigt – das hat mich beeindruckt“, wird der Schalker von der „WAZ“ zitiert.

FC Schalke 04: Türkei-Debüt für Aydin schon in den nächsten Wochen?

Nach der ersten Kontaktaufnahme bat Aydin noch um Bedenkzeit. Nun braucht er diese nicht mehr: „Jetzt steht meine Entscheidung fest, dass ich in Zukunft für die türkische Nationalmannschaft auflaufen möchte“, so der schon bald türkische Nationalspieler. Laut dem Bericht der „WAZ“ will der türkische Verband den Schalker schon für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele in Armenien und gegen Kroatien Ende des Monats in den erweiterten Kader nominieren.

Im Vereinsfußball soll der Flügelspieler seine Zukunft weiterhin bei den Königsblauen sehen. „Ich fühle mich bei Schalke sehr wohl und möchte hierbleiben“, heißt es in dem Bericht weiter. Sein klares Ziel sei es deshalb so häufig wie möglich zu spielen und sich weiter zu verbessern. Dafür sieht er die Schalker offenbar als perfekten Verein an.