FC Schalke 04: Trainer-Hammer perfekt! S04 macht es offiziell

Der FC Schalke 04 steckt nach dem enttäuschenden 0:0 in Ulm immer wieder im Abstiegskampf. Im kommenden Heimspiel gegen Jahn Regensburg (Sonntag, 10. November, 13.30 Uhr) droht sogar der Absturz auf den letzten Tabellenplatz.

Es brennt also lichterloh am Berger Feld. Um die Situation schnellstmöglich in den Griff zu bekommen, hat der FC Schalke 04 nun eine weitere Veränderung im Trainerteam von Kees van Wonderen bekannt gegeben.

Schalke 04 holt Ex-Profi als Co-Trainer an Board

Tim Hoogland rückt zu den Profis auf! Bereits in den vergangenen Tagen hat sich dieser Schritt angedeutet, nun ist es offiziell. Der Ex-Profi wird ab sofort Cheftrainer van Wonderen bei dessen Arbeit unterstützen. Das verkündete der Pottklub am Montag (04. November).

„Nachdem Peter Balette aus privaten Gründen nicht mehr Teil des Trainer-Teams sein konnte, haben wir eine sehr gute Lösung gefunden. Das haben mir die bisherigen Gespräche mit Tim gezeigt. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Als Team werden wir von seiner Erfahrung im Club profitieren“, betont der Niederländer.

Hoogland war zuletzt in gleicher Funktion in der U19 der Knappen tätig und arbeitete dort mit Kultcoach Norbert Elgert zusammen. Dieser lobte den neuen Assistenzcoach von van Wonderen. „Hoogi ist Schalker durch und durch. Fachlich ist er top, menschlich zudem integer und loyal“, sagt Elgert. „Für mich ist er für das Trainer-Team definitiv eine Verstärkung“, machte er deutlich.

Hoogland absolviert Trainerlehrgang in Wales

Hoogland ist in der S04-Jugend groß geworden, ist seit Kindheitstagen an ein großer Schalke-Fan und spielte mit den Knappen einst sogar in der Champions League. Nun soll der 39-Jährige dazu beitragen, Königsblau wieder in die Spur zu bringen. Schon gegen Regensburg wird er mit auf der Bank sitzen.

Neben seiner Tätigkeit als Co-Trainer bei den S04-Profis wird er im kommenden Jahr auch den Trainerlehrgang für die UEFA-Pro-Lizenz abschließen. Im Mai 2025 soll der gebürtige Marler fertig sein – dann dürfte er auch als Cheftrainer einer Profimannschaft fungieren. Den Lehrgang absolviert er derzeit in Wales.