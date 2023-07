FC Schalke 04: Wende im Poker! Präsident bestätigt bevorstehenden Transfer

Den Auftakt in die 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 beim Hamburger SV mit 3:5 verloren. Dabei sah vor allem die königsblaue Verteidigung nicht gut aus. Genau da gibt es wohl bald den nächsten Abgang.

Denn mit Mehmet Can Aydin wird ein Rechtsverteidiger des FC Schalke 04 verlassen. Während es vor einigen Tagen noch so aussah, als würde der Wechsel zu Trabzonspor in die Türkei platzen, bestätigte der Präsident jetzt den bevorstehenden Transfer.

FC Schalke 04: Wende im Poker!

Beim FC Schalke 04 plant man nicht mehr mit Mehmet Can Aydin, Trabzonspor will den Youngster haben. Doch die Verhandlungen gestalteten sich noch als schwierig. Nun könnte aber schon bald Vollzug gemeldet werden. Der Präsident von Trabzonspor bestätigte den Transfer.

„Der Vertrag von Mehmet Can Aydin ist fertig. Wir werden ihn morgen nach Trabzon bringen“, sagte Ertugrul Dogan am Freitag in einem Gespräch mit dem staatlichen türkischen Fernsehsender „TRT Spor“. Anschließend wird der S04-Profi seinen Medizincheck absolvieren und den Vertrag unterschreiben.

Medienberichten zufolge ist zunächst eine Leihe geplant. Der türkische Klub hat im Vertrag eine Kaufoption verankert, die es ermöglicht, Aydin in der kommenden Saison zu verpflichten. Als Ablöse stehen bis zu 1,5 Millionen Euro im Raum.

Abgang steht bevor

Mit einem Abgang von Aydin muss der FC Schalke 04 definitiv auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlagen. Sportdirektor Andre Hechelmann erklärte bereits, dass ein neuer Rechtsverteidiger kommen wird. Nach Timo Baumgartl wäre es aber auch gut möglich, dass die Königsblauen einen neuen Innenverteidiger holen werden.

Dort zeigte S04 gegen den HSV viele Probleme. Vor allem Youngster Ibrahima Cisse erlebte einen mehr als nur bitteren Abend mit vielen Patzern. Neben einem verschuldeten Elfmeter kassierte er auch noch eine Gelb-Rote Karte.

Übrigens: Aydin wäre der 22. Abgang der Gelsenkirchener allein in diesem Sommer! Man muss aber auch sagen, dass da viele Leihspieler dabei waren, die nach dem Abstieg zu ihren Klubs zurückkehrten.