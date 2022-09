FC Schalke 04: Bitterer Rückschlag! S04-Star spricht offen – „Schwieriger Moment

Seit mehr als zwei Wochen fehlt er dem FC Schalke 04 und er wird auch noch eine Weile ausfallen.

Die Rede ist von Marcin Kaminski. Der Verteidiger des FC Schalke 04 hat sich jetzt zu Wort gemeldet.

FC Schalke 04: Bitterer Rückschlag! S04-Star spricht offen

„Bis auf Weiteres“ wird Schalke auf Marcin Kaminski verzichten müssen. Das teilten die Königsblauen unter der Woche mit. Der 30 Jahre alte polnische Innenverteidiger musste sich am Dienstag einem „kleinen operativen Eingriff an der Wade“ unterziehen, da eine Glasschnittwunde nicht so verheilt war wie zunächst erhofft.

Schalkes Cheftrainer Frank Kramer äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Derby gegen den BVB zur Verletzung des Profis: „Es tut mir sehr, sehr Leid für Marcin. Dass aus einem eigentlich so banalen Unfall im häuslichen Umfeld so viel draus wird.“

+++ Dortmund – Schalke: S04-Block bleibt 16 Minuten leise – DAS ist der Grund +++

Und jetzt meldete sich Kaminski auf Instagram erstmals zu Wort. „Leider stellte sich die Verletzung schwerer heraus, als wir alle zunächst angenommen hatten“, begann der S04-Verteidiger seine Nachricht.

S04-Star Kaminski fällt vorerst aus

Und Kaminski weiter: „Die Verletzung schließt mich für die nächsten Wochen aus. Es ist ein schwieriger Moment, aber es gehört auch zum Beruf. Daumen drücken für die Mannschaft und Fokus auf die Reha.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dazu veröffentlichte der polnischen Nationalspieler auch noch ein Foto von sich mit bandagiertem Fuß.

Kaminski hat für die Knappen in dieser Saison bislang einzig das Auftaktspiel beim 1. FC Köln (1:3) bestritten.

Mehr Schalke-News:

FC Schalke: Star irritiert mit Derby-Aussagen die Fans – „Ist mir eigentlich egal“

Schalke 04 : Nach Abgang – bitterer Rückschlag für S04-Aufstiegsheld!

Schalke: „Was für ein Arsch“ – Klub-Legende Büskens sauer auf Asamoah

Wann der Pole wieder zurückkehrt, ist noch unklar. Für den 30-Jährigen ist zu hoffen, dass er es rechtzeitig schafft, damit er sich noch Hoffnungen mit der polnischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar machen kann. (oa)