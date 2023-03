© FC Schalke 04 an Quartett interessiert - vieles könnte vom Ausgang des Derbys abhängen

Der FC Schalke 04 hat sich zuletzt mit starken Leistungen und wichtigen Siegen im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Vor dem wichtigen Derby gegen Borussia Dortmund präsentiert sich der S04 in einer blendenden Verfassung.

Das anstehende Revierderby könnte mitentscheidend für den restlichen Saisonverlauf und so für die Sommer-Transferplanung vom FC Schalke 04 sein. Sollte der S04 das brisante Spiel tatsächlich für sich entscheiden, könnten besondere Kräfte für den Saison-Endspurt freigesetzt werden. Der mögliche Klassenerhalt würde die Transferplanungen bei Königsblau um einiges erleichtern.

FC Schalke 04: Neue Nummer Eins für Blau-Weiß?

Die Verantwortlichen von Blau-Weiß ruhen sich während der packenden Rückrunde keineswegs aus. Immer wieder sickern Gerüchte über mögliche Neuzugänge durch. Vor allem vier Namen kreisen immer wieder um das Bergerfeld.

Kandidat Nummer Eins fühlt sich auf der Position ganz hinten am wohlsten. Nach der verunglückten Schwolow-Leihe wird der S04 höchstwahrscheinlich einen neuen Keeper benötigen. Dieser könnte Finn Dahmen heißen. Der 24-Jährige ist in Mainz nur die Nummer Zwei und möchte wechseln, um bei einem anderen Verein die Nummer Eins zu werden. Besonders vorteilhaft: Der Vertrag des Torhüters läuft im Sommer aus und wäre dementsprechend ablösefrei zu haben. Für den klammen Pottklub ein wichtiger Faktor.

+++ FC Schalke 04: Deutliche Ansage vor Revierderby – „Es wird nicht leicht für sie“ +++

Ein weiterer möglicher Neuzugang könnte aus Südhessen in den Ruhrpott kommen. Darmstadts Flügelflitzer Braydon Manu soll ebenfalls weit oben auf der Liste vom S04 stehen. Vor allem die Dribbelstärke und die unglaubliche Geschwindigkeit sollen die Schalke-Bosse und Trainer Thomas Reis beeindrucken. Für den 25-Jährigen wäre allerdings eine Ablöse fällig: Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis zum Juni 2024.

Schalke-Fan und Rückkehrer

Auch Ron Schallenberg wird in den letzten Tagen vermehrt mit einem Wechsel zu Königsblau in Verbindung gebracht. Der Kapitän des SC Paderborn überzeugt seit Jahren mit seiner Konstanz in der zweiten Liga. Nach acht Jahren SCP möchte der defensive Mittelfeldspieler den nächsten Schritt machen. Am liebsten wohl zu seinem Herzensverein: Schallenberg soll bekennender S04-Fans sein. Natürlich ein Pluspunkt für Blau-Weiß.

Der vierte und letzte Kandidat ist ein alter Bekannter am Berger Feld. Nachdem ein fester Transfer an der hohen Ablöse gescheitert war, möchten Knäbel und Co. Darko Churlinov nun zurück zum S04 lotsen. Der Nordmazedonier kommt beim FC Burnley kaum zum Zug und könnte sich im Sommer neu orientieren wollen. Es soll bereits konkrete Gespräche über eine Leih-Rückkehr des Aufstiegshelden geben.

Mehr News zum S04:

Alle vier Spieler sind sicherlich höchst interessant für den Revierklub. Doch: Alle vier sind auch wohl nur bei einem Liga-Verbleib realisierbar. Vor allem Manu und Schallenberg sind bei einem Abstieg sehr unwahrscheinlich. Für die beiden Zweitliga-Akteure wäre eine Ablösezahlung fällig. Auch Finn Dahmen wird, aufgrund des großen Interesses vieler Vereine, den Schritt in Liga Zwei wohl nicht gehen. Einzig Churlinov wäre auch im Falle eines Abstieges ein Kandidat. Es gilt also vor dem Revierderby: Ein Sieg und die Transfers der vier gehandelten Spieler rücken ein wenig näher.