FC Schalke 04: Paukenschlag! Klub degradiert Spieler – Ex-S04-Star ist der große Gewinner

Während der FC Schalke 04 um den Verbleib in der Bundesliga kämpft, winkt einem ehemaligen Spieler des S04 offenbar eine große Möglichkeit, sich bei seinem neuen Klub auf der internationalen Fußballbühne zu beweisen.

Bei seinem Ex-Verein Schalke ist momentan Abstiegskampf statt Champions League angesagt. Ein Aufstiegsheld der vergangenen Saison steht nun jedoch vor einem neuen Karriere-Highlight. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano wird Malick Thiaw für die K.o-Runde der UEFA Champions League nachnominiert.

Dest raus, Thiaw rein – Auch Ibrahimovic schafft es nicht in CL-Kader

Der deutsche U21-Nationalspieler wechselte nach langem Hin und Her im vergangenen Sommer aus dem Ruhrgebiet zum AC Mailand. Seither schaffte es Thiaw bisher nur auf magere vier Einsätze mit lediglich 124 Spielminuten. Er wartet noch auf seinen Durchbruch beim 19-maligen italienischen Meister.

Dass Malick Thiaw offenbar nun für die Champions League-Duelle gegen die Tottenham Hotspurs (und möglicherweise weitere Spiele des AC Mailand) nachnominiert wurde, überrascht. Die Italiener strichen stattdessen Barcelona-Leihgabe Sergino Dest aus dem Kader. Der Rechtsverteidiger bestritt immerhin vier der sechs Spiele in der Gruppenphase und kam auf insgesamt 14 Pflichtspieleinsätze für die Mailänder. Um so erstaunenswerter ist es, dass Thiaw nun für Dest in den Kader rückt.

Neben Dest fehlt noch ein weiterer Superstar im Aufgebot des AC Mailand. Zlatan Ibrahimovic wurde dem Bericht zufolge ebenfalls nicht für den restlichen Teil der Champions League-Saison nominiert und dürfte somit international nicht mehr für die Mailänder auflaufen. Laut der „Gazzetta dello Sport“ trennt sich der AC im Sommer von dem 41-Jährigen. Er absolvierte aufgrund einer schweren Knieverletzung bisher noch kein Spiel in der laufenden Saison. Der Vertrag des Schweden läuft im Sommer aus.

Ob Malick Thiaw tatsächlich von Mailand-Trainer Stefano Pioli eingesetzt wird und auf seine ersten Champions League-Minuten seiner Karriere hoffen darf, bleibt abzuwarten. Dass der Ex-Schalker jedoch allem Anschein nach den Sprung in den CL-Kader der Mailänder geschafft hat, dürfte für ihn der nächste Karriereschritt sein.