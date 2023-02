FC Schalke 04: Rückkehr zu S04? Leihgabe mit deutlicher Ansage

In den vergangenen Transferperioden verpflichteten und gaben die Schalker einige Spieler ab. Ein verliehener Akteur des FC Schalke 04, bei dem das Modell exzellent aufgegangen ist, ist Marvin Pieringer.

Bei seinem Klub läuft es für den Leihspieler des FC Schalke 04 ziemlich gut. Nun hat er über seine Zukunft gesprochen.

FC Schalke 04: Vorzeitige Pieringer-Rückkehr war kein Thema

Für Marvin Pieringer läuft es derzeit richtig gut beim SC Paderborn. In seinen 15 Spielen in der zweiten Liga erzielte die Leihgabe des FC Schalke 04 bereits sieben Tore und legte fünf weitere auf. Mit seinen vier Treffern und zwei Vorlagen im DFB-Pokal war der 23-Jährige vor der dritten Runde sogar der Top-Torschütze im Pokal. Mit seiner Torgefährlichkeit hat Pieringer etwas, was den Königsblauen derzeit fehlt. Trotzdem war eine vorzeitige Rückkehr nach Gelsenkirchen im Winter kein Thema.

In einem Gespräch mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ und dem „Sportbuzzer“ machte der Offensivspieler deutlich: „Es hat keine entsprechenden Gespräche in der Winterpause gegeben“. Allerdings stehe er „in einem guten Austausch“ mit dem abstiegsbedrohten Klub aus der Bundesliga.

FC Schalke 04: Wie sieht die Zukunft von Pieringer aus?

Zudem betonte Pieringer, dass er sich in Paderborn „extrem wohl“ fühlen würde. Dass der Wechsel nach Ostwestfalen für ihn die ideale Entscheidung gewesen ist, „sieht man auch an den Statistiken, es läuft in Paderborn gut für mich“.

Weil im Sommer seine Leihe endet, stellt sich nun die Frage, wie es für den Offensivspieler in der kommenden Saison weitergehen wird. Darüber denkt der 23-Jährige momentan allerdings nicht nach. „Aktuell konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Aufgabe in Paderborn“, stellt Pieringer klar. Dann ergänzt er: „Ich möchte hier die bestmögliche Leistung bringen, alles andere kommt zu einem späteren Zeitpunkt“. Aufgrund seines Vertrags bis 2024 wird der Stürmer am Ende der Saison erst mal nach Gelsenkirchen zurückkehren. Ob er da allerdings bleiben wird, ist offen.