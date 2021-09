FC Schalke 04: Überragendes Dribbling von S04-Youngster – direkt muss man an IHN denken

Dass die Knappenschmiede des FC Schalke 04 seit Jahren zu den anerkanntesten Nachwuchseinrichtungen des Landes gehört, ist weit bekannt. Hier wurden Spieler wie Manuel Neuer, Julian Draxler oder Leroy Sané zu absoluten Top-Stars geformt.

Letzterer wurde in seiner Zeit beim FC Schalke 04 für sein überragendes Dribbling bekannt. Jetzt machte ein Youngster aus der U19 mit einem sehenswerten Treffer auf sich aufmerksam, der sehr an Leroy Sané erinnert.

FC Schalke 04: Überragendes Dribbling von S04-Youngster

Wenig verwunderlich, dass es sich dabei um seinen jüngeren Bruder Sidi Sané handelt. Der jüngere Bruder des Bayern-Stars begeisterte mit einem schönen Solo am 1.Spieltag der U19-Bundesliga die S04-Fans.

FC Schalke 04: Bei den Haaren sieht man schon eine Ähnlichkeit, deshalb wundert es nicht, dass S04-Youngster Sidi Sané sehr an seinen älteren Bruder erinnert. Foto: imago images (Montage DER WESTEN)

Der Nachwuchsspieler tänzelte im Spiel gegen den 1. FC Köln mit einem sehenswerten Dribbling zahlreiche Gegenspieler aus und krönte seinen Lauf mit dem zwischenzeitlichen 2:1 für die Schalker.

In den sozialen Netzwerken wurde das Tor des 18-Jährigen von den Schalker Anhängern zahlreich geteilt, die sich viel vom zukünftigen Youngster erhoffen.

S04-Fans sind begeistert

So kommentieren die Fans unter dem Video auf Twitter: „Das war schon krass“, „Ein super Tor“ und „Im engen Raum schon jetzt talentierter als der Bruder.“ An viele erinnert das Dribbling an seinen Bruder Leroy, während andere ihn sogar schon besser sehen als den Bayern-Star.

Let me introduce: Sidi Sane, younger brother of Leroy Sane ⭐️ #S04 pic.twitter.com/Yrvvxb5vDM — elmaestro (@Dallotelli) September 12, 2021

Auch Norbert Elgert zeigte sich stolz über die überragende Einzelleistung des S04-Youngsters. „Ich freue mich für den Jungen, dass er getroffen hat. Das ist ihm bisher zu selten gelungen“, meinte Norbert Elgert. „Ich war immer überzeugt von ihm und hoffe, dass der Knoten bei ihm jetzt geplatzt ist.“

Beim 4:1-Sieg gegen die Kölner bereitete Sané zudem noch das letzte Tor der Schalker U19 vor und macht den S04-Fans Hoffnung, auf ein mögliches Debüt für die Profimannschaft. Wann das wohl der Fall sein wird?

