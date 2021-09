FC Schalke 04 feiert wichtigen Sieg – Extra-Lob für IHN: „hat uns den Arsch gerettet“

Der FC Schalke 04 fährt vom SC Paderborn mit wichtigen drei Punkten nach Hause.

Fc Schalke 04 gewinnt gegen SC Paderborn und die Fans feiern IHN. Foto: IMAGO / Sven Simon

Den knappen 1:0-Erfolg verdankt der FC Schalke 04 aber nicht nur Top-Stürmer Simon Terodde.

FC Schalke 04 besiegt SC Paderborn – auch dank IHM

Die Partie gegen den SC Paderborn wurde mit Hochspannung bei den Fans erwartet. S04-Anhänger kritisierten Trainer Dimitrios Grammozis für seine Entscheidung den Spielern sechs Tage trainingsfrei zu geben und befürchteten schlimmes.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann sichert den Sieg des S04 durch eine Glanzparade. Foto: IMAGO / Uwe Kraft

Zumal der Tabellenzweite bis dato ungeschlagen war und schon 12-mal in dieser Saison einnetzen konnte. Doch auch in diesem Spiel war auf Top-Torjäger Simon Terodde Verlass. Im Zusammenspiel mit Marius Bülter macht er in der 63. Minute das einzige Tor im Spiel.

Doch kurz vor Schluss wäre der SCP fast nochmal zum Ausgleichstreffer gekommen. Kai Pröger hat den Ausgleichstreffer bereits auf dem Fuß, doch Ralf Fährmann reagiert blitzschnell und lenkt die Kugel gerade noch so um den Pfosten. Die Fans feiern ihren Keeper für diese Glanzparade auf Twitter.

Wir haben ein paar Reaktionen gesammelt:

WAS eine Parade. Ralle kann es noch.

Fährmann hat uns den Arsch gerettet.

Fährmann so eine Bank.

Fährmann heute wie gegen Fortuna mit siegrettender Monsterparade.

Ich würde Fährmann noch als Option zur Lebensversicherung hinzufügen.

Ralf Fährmann ist der beste Torwart der Welt.

Sauber, Ralle!

Schalke 04 klettert in der Tabelle nach oben

Durch die drei Punkte macht der S04 weiter Boden gut auf die Tabellenspitze. Von Rang neun geht es hoch auch Rang sieben.

Auf den Führenden Jahn Regensburg sind es jetzt nur noch drei Zähler und das große Ziel Wiederaufstieg scheint nun deutlich näher zu sein.

Am Freitag (17. September, 18.30 Uhr) hat der S04 die Chance seine Serie auszubauen. Zuhause empfangen die Königsblauen den Karlsruher SC. (cg)