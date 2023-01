FC Schalke 04: Große Erleichterung beim S04! Schlimme Befürchtung tritt nicht ein

Beim FC Schalke 04 atmet man erleichtert auf. Nach der 1:6-Klatsche gegen RB Leipzig war die Sorge groß, dass Tom Krauß verletzt ausfallen wird.

Kurz vor der Halbzeit musste der Juniorennationalspieler nämlich verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für das nächste Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Köln am Sonntag (29. Januar, 15.30 Uhr) steht er aber wieder zur Verfügung.

FC Schalke 04: Große Erleichterung

Vor dem dritten Gegentreffer in der 44. Minute verletzte sich Tom Krauß, musste lange behandelt werden und schließlich kurz vor dem Halbzeitpfiff ausgewechselt werden. Der Youngster war in der ersten Hälfte einer der ganz wenigen Profis auf Seiten der Schalker, die eine halbwegs ordentliche Leistung zeigten.

Auch generell zählt Krauß zu den Leistungsträgern bei Königsblau. Deshalb war die Sorge groß, dass er zur Rückrunde im Kampf um den Klassenerhalt ausfällt. Cheftrainer Thomas Reis gab vor der Partie gegen den 1. FC Köln nun Entwarnung.

„Bei Tom (Krauß, Anm. d. Red.) war es so, dass er eine leichte Blessur an der Lippe hatte. Dadurch, dass der Schlag so heftig war, war ihm ein bisschen schwindelig. Deshalb war das eine Vorsichtsmaßnahme, ihn dann auszuwechseln. Er ist komplett dabei“, so Reis.

Auch Zalazar, Ouwejan und Kral dabei

Krauß verpasste in dieser Spielzeit keine einzige Bundesliga-Partie und stand in jedem Spiel des FC Schalke 04 in der Startelf. Dabei gelang dem dynamischen Rechtsfuß sogar der erste Bundesliga-Treffer bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg. Dass er gegen Köln mitwirken kann, ist mehr als nur wichtig für den Tabellenletzten.

Von Reis gab es aber auch noch eine andere gute Nachricht. Rodrigo Zalazar und Thomas Ouwejan haben in dieser Woche gut trainiert und werden am Sonntag im Kader stehen. Auch Alex Kral, der mit Rückenschmerzen schon seit mehreren Wochen ausfällt, ist laut Reis „auf einem guten Weg.“

Der Kader des FC Schalke 04 füllt sich also langsam wieder. Die Langzeitverletzten kehren zu einem wichtigen Zeitpunkt zurück und wollen nun alles dafür geben, damit die Gelsenkirchener nicht den Gang in die 2. Liga antreten.