FC Schalke 04: Geraerts-Hammer gegen Karlsruhe? Spektakuläres Comeback steht bevor

Zu Beginn der Länderspielpause wurde Karel Geraerts präsentiert. Gut zwei Wochen hatte der neue Cheftrainer des FC Schalke 04 Zeit, um seine Mannschaft auf den Karlsruher SC (22. Oktober, 13.30 Uhr) vorzubereiten. Es soll endlich die Trendwende eingeleitet werden.

Schon vor dem Spiel stellen sich die Fans des FC Schalke 04 einige Fragen. Eine, die am meisten interessiert, ist: Wie stellt Geraerts gegen Karlsruhe auf? Beim Auswärtsspiel des S04 könnte es zu einer spektakulären Rückkehr kommen.

FC Schalke 04: Geraerts-Hammer gegen Karlsruhe?

Er wurde von vielen Trainern gelobt, hatte einen fast perfekten Sommer mit starken Leistungen beim U23-Afrika-Cup und feierte dann am 1. Spieltag gegen den Hamburger SV (3:5) endlich sein Debüt für den FC Schalke 04. Dieser ging nicht nur wegen der Niederlage in die Hose. Die meisten Fans werden wissen, um welchen Spieler es sich hier handelt: Ibrahima Cisse.

Der junge Verteidiger durfte 71 Minuten gegen den HSV ran, ehe er mit einer gelb-roten Karte vom Platz flog. Seitdem kam Cisse nicht mehr zum Einsatz. Gegen das Innenverteidiger-Duo Marcin Kaminski und Timo Baumgartl hatte er nur das Nachsehen. Zudem wurde auch noch Tomas Kalas verpflichtet.

Die Chancen auf Einsätze waren ohnehin schon genug, doch dann wurde Thomas Reis entlassen. Nun ist Karel Geraerts neuer Chefcoach bei den Königsblauen. Für alle Spieler fängt es wieder bei null an – auch für Cisse. Und so könnte es gegen Karlsruhe nun zu einem Hammer kommen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, winkt dem 22-Jährigen ein Startelf-Comeback.

Cisse winkt Startelf-Einsatz

Sollte Cisse tatsächlich von Beginn an starten, werden viele Augen besonders auf den Innenverteidiger des FC Schalke 04 gerichtet sein. Beim Revierklub wartet man schon seit langem vergeblich auf den Durchbruch des Youngsters. Weder unter Frank Kramer noch unter Thomas Reis klappte dies. Schafft es Geraerts?

Seine Stärken sind vielfältig. Er ist körperlich stark, misst 1,96 Meter. Zudem zeichnet ihn eine hohe Geschwindigkeit aus und er ist torgefährlich. „Eigentlich hat er alles, was ein guter Verteidiger braucht“, sagt Schalke-Legende Klaus Fischer über Cisse, der ihn sehr an Joel Matip erinnert. „Der hat auch immer versucht, von hinten konstruktiv herauszuspielen. Auch das hat so manch einem Zuschauer nicht gefallen. Aber schauen wir doch mal, wo Matip heute spielt.“ Das einstige Knappenschmiede-Talent steht seit 2016 beim FC Liverpool unter Vertrag.