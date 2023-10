FC Schalke 04: Profi mit Ansage an Geraerts! Bekommt er jetzt seine Chance?

Es geht für alle bei Null los. So hatte es Karel Geraerts bei seiner Vorstellung verkündet. Bedeutet im Klartext: Egal, wie es für die zahlreichen Spieler des FC Schalke 04 bisher lief – unter dem neuen Trainer bekommt jeder eine neue Chance.

Eine gute Nachricht für den ein oder anderen Bankdrücker des FC Schalke 04. Einer packt die Chance auch sogleich am Schopfe. Soichiro Kozuki sendet ein deutliches Zeichen an seinen neuen Cheftrainer.

FC Schalke 04: Ernüchternde Saison

Kozuki hat wohl die krasseste Achterbahnfahrt aller Profis hinter sich. Im vergangenen Jahr wechselte er aus der fünften Liga zunächst ins Schalke U23. Nach nur einem halben Jahr unterschrieb er bereits einen Profivertrag, war plötzlich der große Hoffnungsträger gegen den Abstieg.

Doch nach wenigen Wochen bremste ihn eine Verletzung am Sprunggelenk aus. Vom Februar an fehlte er den Rest der Saison. In der neuen Spielzeit ist er zwar wieder fit, kommt beim FC Schalke 04 bisher allerdings kaum zum Zug. Nur vier (Kurz-)Einsätze absolvierte er bisher. Zuletzt stand er unter Matthias Kreutzer nicht mal mehr im Kader.

Kozuki dreht gleich auf

Während der Länderspielpause ist also der ideale Zeitpunkt, um sich bei Geraerts vorzustellen. Schließlich hat man gleich 14 Tage Zeit, sich für das Spiel in Karlsruhe zu empfehlen. Und Kozuki nutzte die Chance bei seinen ehemaligen Kollegen in der U23.

Der 22-Jährige half am Samstagnachmittag beim Regionalligaspiel gegen Velbert aus, stand in der Startelf. Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte. Denn bereits nach elf Minuten traf Kozuki sehenswert zum 1:0 ins Tor. Eine klare Ansage an Geraerts, der die Leistung sicherlich verfolgt hat.

FC Schalke 04: Chance bei den Profis?

Bereits Anfang Oktober war Kozuki als Gastspieler in der U23 unterwegs. Beim 2:2 gegen den Nachwuchs des SC Paderborn erzielte er auch gleich beide Tore. Nun untermauert er also seinen Anspruch, bald wieder bei den Profis zum Einsatz zu kommen.

Schon unter der Woche durfte er sich im Testspiel gegen Heracles Almelo beweisen. Beim ersten Auftritt unter Karel Geraerts präsentierte sich der FC Schalke 04 gleich stark verbessert. Vielleicht genau das richtige Zeichen für Kozuki, dass jetzt seine Chance schlägt.