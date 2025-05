FC Schalke 04: Transfer-Alarm! Grätscht ein Zweitligist beim S04-Flirt dazwischen?

Auch beim FC Schalke 04 dürfte die Scouting-Abteilung in diesen Wochen alle Hände voll zu tun haben. Unter der Führung von Bald-Sportvorstand Frank Baumann will der S04 in der kommenden Saison ein anderes Gesicht zeigen.

Dahingehend dürfte Königsblau in naher Zukunft den ein oder anderen Neuzugang im Verein begrüßen. Vor allem ein Name fiel in diesem Zusammenhang zuletzt immer wieder. Doch nun droht dem FC Schalke 04 namhafte Konkurrenz – und das ausgerechnet aus der zweiten Bundesliga.

FC Schalke 04: Auch Hannover an El Kachati dran

Youssef El Kachati scheint wie gemalt für das Anforderungsprofil auf der Schalker Stürmerposition. Der Marokkaner ist mit 21 Saisontreffern und sechs weiteren Vorlagern ein echter Goalgetter, dessen Vertrag dazu auch noch zum Saisonende ausläuft. Der 25-Jährige käme also zum Nulltarif aus der zweiten Liga der Niederlande. Erinnerungen werden wach an Moussa Sylla, der vor gut einem Jahr aus dem französischen Unterhaus zum S04 wechselte – und komplett einschlug.

Nachdem das Interesse von Königsblau bereits in den vergangenen Tagen publik wurde, muss sich die Chefetage des Revierklubs nun auf prominente Konkurrenz gefasst machen. „Soccernews.nl“ zufolge hat auch Hannover 96 den Star-Stürmer von Telstar ins Visier genommen. Und damit nicht genug: Demnach sollen zwischen den beiden Parteien schon konkrete Gespräche stattgefunden haben, 96 plane eine schnelle Verpflichtung.

Sylla-Nachfolger gesucht

Für große Sorgenfalten dürfte diese Nachricht auf Schalke allerdings nicht sorgen, schließlich dürfte Königsblau angesichts der starken Statistiken von El Kachati bereits bewusst gewesen sein, dass die Konkurrenz um den Spieler groß sein wird. Letztendlich liegt es an El Kachati, wo er seine sportliche Zukunft sieht.

Auf Schalke wäre die Rolle für den 25-Jährigen indes klar. Durch den sich anbahnenden Abgang von Moussa Sylla braucht der FC Schalke 04 wohl einen neuen Stürmer neben Pape Meissa Ba und Emil Hojlund. Sportlich würde in dieser Causa also alles passen.