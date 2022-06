FC Schalke 04: Lange war es still um IHN – Ex-Schalke-Boss findet neuen Job

Nach seinem Aus beim FC Schalke 04 ist es um Jochen Schneider lange ruhig geworden. Bis jetzt.

Nun tritt der ehemalige Sportvorstand des FC Schalke 04 einen neuen Job an. Künftig wird er sich als Sportlicher Leiter um die MLS-Franchise New York Red Bull kümmern.

FC Schalke 04: Schneider zieht es in die Staaten

Im Jahr 2019 kam Jochen Schneider mit großen Hoffnungen nach Gelsenkirchen. Hier übernahm er als Sportvorstand die Verantwortung für einen Verein, der damals noch Champions League spielte. Es folgte der bittere Abstieg und Schneiders Trennung 2021. Danach wurde es ruhig um den unter Schalker-Fans gelinde gesagt unbeliebten 51-Jährigen.

Jetzt hat Schneider einen neuen Job. Wie die MLS-Franchise New York Red Bulls mitteilt, wird Schneider künftig zusammen mit Sportdirektor Denis Hamlett als Sportlicher Leiter des Klubs aus den USA fungieren. Hier ist Schneider kein Unbekannter. Bereits vor seinem Engagement für S04 kümmerte er sich als „Coordinator Sport Global Soccer“ vier Jahre um den Klub. Dazu trug er Verantwortung für RB Leipzig, Salzburg und Red Bull Brasil.

Ex-Schalke-Boss Jochen Schneider kehrt auf die Fuballbühne zurück. Foto: IMAGO / Poolfoto

Schneider überglücklich – „Ich bin wirklich begeistert, in der MLS zu arbeiten“

„Ich freue mich sehr, als neuer Sportdirektor zu den New York Red Bulls zu kommen und fühle mich geehrt, in die Red-Bull-Familie zurückkehren zu können", zitiert der Verein den Rückkehrer. „Ich freue mich darauf, eng mit Marc de Grandpré, Denis Hamlett, Gerhard Struber und allen Mitgliedern der Sportabteilung zusammenzuarbeiten, um diesen Verein zu führen. Ich bin wirklich begeistert, in der MLS zu arbeiten - der am schnellsten wachsenden Fußballliga weltweit", ergänzt Schneider weiter.

