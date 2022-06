FC Schalke 04: Wasser-Attacke auf Vorstand – ER stahl bei der Mitgliederversammlung allen die Show

Genau fünf Wochen nach der erfolgreichen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga fand die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 statt.

Die erste ordentliche Mitgliederversammlung in Präsenz seit 2019 hatte ordentlich was zu bieten. Ein Fan des FC Schalke 04 stahl dabei allen die Show und wurde vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert.

FC Schalke 04: Darum ging es in der Mitgliederversammlung

Um 11.07 Uhr ging die MV in der Schalker Veltins-Arena los. 4338 Mitglieder waren anwesend und wählten dabei zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat und zwei in den Wahlausschuss, stimmten unter anderem auch über Satzungsänderungen ab. Auch Entlastungen standen auf der Tagesordnung und die S04-Fans setzen dabei gegen ehemalige Ex-Bosse ein deutliches Zeichen (Hier alle Infos).

Das ist der FC Schalke 04:

Gegründet am 4. Mai 1904 als Westfalia Schalke

Mitglieder: rund 160.000

Heimspiel-Stätte: Veltins-Arena (62.271 Zuschauer)

Deutscher Meister 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 und 1958

Deutscher Pokalsieger 1937, 1972, 2001, 2002, 2011

Beim letzten Tagesordnungspunkt durften noch einige Mitglieder zu Wort kommen, hatten maximal zwei Minuten Redezeit. Sie durften sich zu diversen Dingen äußern, die sie rund um das Thema FC Schalke 04 beschäftigen: Darunter die Bitte, für mehr Wickeltische in der Arena zu sorgen und die Frage, wann die Probleme des Ticket-Shops endlich behoben werden.

Am 12. Juni fand die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 statt. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Einer ragte aus all diesen Mitgliedern heraus: Norbert Hauka aus Herten. Zunächst begann er seine Rede und bedankte sich bei allen lebenden und nicht mehr lebenden S04-Fans. Eigentlich wollte das Mitglied der Königsblauen nicht singen, tat es dann trotzdem: „Von zehn Tönen werde ich elf nicht treffen“, so Norbert.

Schalke: Mitglied stiehlt allen die Show – Wasserattacke auf den Vorstand

Er schmetterte ein zu Herzen gehendes Lied, in dem er an die Schalker Gründungsmitglieder erinnerte. Die Fans in der Arena forderten eine Zugabe – die bekamen sie auch. Doch zunächst bat Norbert um ein Glas Wasser, Bernd Schröder brachte es.

Dann folgte das nächste Lied. Aus dem Nichts spritzte Norbert plötzlich das Wasser in Richtung Vorstand, der genau wie alle Fans im Stadion aus dem Lachen nicht mehr herauskam. Anschließend stand die Arena auf, jubelte Norbert zu und brüllte laustark „Schalke, Schalke, Schalke!“

Wer brauch schon Status Quo, wenn man so ein musikalisches Gesangstalent in den eigenen Reihen hat 🤩 inkl Wasserdusche für den Vorstand, sensationell 😂 #S04 #S04MV22 pic.twitter.com/wTMT8xeZe8 — Torsten (@torstilein) June 12, 2022

Doch das war es noch lange nicht: Der Entertainer sang anschließend noch ein drittes Lied. Am Ende überreichten ihm Schröder und Alex Hefer kurzerhand einen Blumenstrauß. An diese MV werden sich Verantwortliche, Mitglieder und Norbert Hauka sicher noch lange erinnern. (oa)