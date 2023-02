FC Schalke 04: Ex-Manager lässt Fans DAMIT ausflippen – „Einmal Schalke, immer Schalke“

Der FC Schalke 04 stellt seine Fans erneut auf die Probe. Für die treuen Anhänger von Königsblau ist es mal wieder keine einfache Saison. Dennoch stehen sie treu an der Seite ihrer Mannschaft und kämpfen zusammen mit dem Team um den Klassenerhalt.

Für die Anhänger des FC Schalke 04 ist vor allem eines besonders wichtig: Die Identifikation der Spieler, Trainer und Verantwortlichen mit dem höchst emotionalen Revierklub. Umso mehr dürfte den S04-Fans eine Aussage eines ehemaligen Funktionärs gefallen.

FC Schalke 04: Tränenreiches Schalke-Aus

Knapp sechs Jahre war Horst Heldt im Vorstand vom S04. Zunächst „nur“ als Vorstandsmitglied, später bekleidete er das Amt des Sportvorstand bei Blau-Weiß. Unter Heldt hatte Schalke einer der erfolgreichsten Zeiten der Vereinsgeschichte. Die Knappen spielten regelmäßig in der Champions League und konnten in der Bundesliga stets um die vordersten Plätze kämpfen. Zeiten, an die sich die S04-Fans wohl gerne zurück erinnern.

Als Heldt Schalke 2016 verlassen musste und durch Christian Heidel ersetzt wurde, wurde es ziemlich emotional. Nach seinem letzten Spiel ging Horst Heldt noch einmal vor die Kurve. Mit viel Applaus und Sprechchören wurde der 53-Jährige von den Fans verabschiedet. Dabei kamen ihm die Tränen. Ein Bild, das die Schalker und Heldt wohl nie vergessen werden.

Auch heute noch genießt der ehemalige Schalker ein gewisses Ansehen und Beliebtheit bei Königsblau. Viele Anhänger wünschen sich Heldt zurück. Zuletzt wurde er im Februar 2020 mit einer Rückkehr zu S04 in Verbindung gbracht. „Wir haben uns ausgetauscht. Am Ende hat sich der Verein dagegen entschieden“, erklärte Heldt damals.

S04: Heldt mit Seitenhieb gegen BVB

Im Rahmen der Fußball-Talkshow „SkyCorner“ musste der ehemalige Schalke-Funktionär seinen Tipp für das anstehende Champions League des BVB gegen den FC Chelsea. Er tippt für die Londoner. Auf Nachfrage des Moderators, warum Heldt denn für Chelsea und gegen den BVB tippen würde, brachte er die Runde zum Lachen. „Einmal Schalke, immer Schalke“, antwortete er und lächelte. Ein Seitenhieb gegen den Erzrivalen kann sich Heldt dann doch nicht verkneifen.

Ein Spruch, der für alle Schalker wohl wie Musik in den Ohren ist. Der ehemalige Sportvorstand des S04 ist seit Mai 2021 vereinslos. Zuletzt arbeitete Heldt als Sportvorstand beim 1.FC Köln. Vielleicht kommt der 53-Jährige irgendwann zurück zum S04. Die meisten Fans würden sich über eine Rückkehr sicherlich freuen.