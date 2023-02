FC Schalke 04: Kurz vor Union-Spiel! S04-Star fehlt – der Grund ist aber erfreulich

Für den FC Schalke 04 geht es nun um alles. Nach drei Unentschieden in Folge müssen unbedingt Siege her. Die Königsblauen würden damit am liebsten gegen den 1.FC Union Berlin am Sonntag (19. Februar, 15.30 Uhr) anfangen.

Ein Profi des FC Schalke 04 dürfte zusätzlich Motivation bekommen. Im Training am Mittwoch fehlte er nämlich aus privaten, aber erfreulichen Gründen.

FC Schalke 04: Star fehlt im Training

Er ist erst seit wenigen Wochen beim FC Schalke 04, absolvierte drei Partien und avanciert sich immer mehr zum Publikumsliebling: Die Rede ist von Moritz Jenz. Der Innenverteidiger wurde in der Winter-Pause vom FC Lorient mit Kaufpflicht ausgeliehen. Bei S04 soll er die Abwehr stabsilieren – und das machte der 23-Jährige bislang mit Bravour. In allen drei Spielen, in denen Jenz in der Startelf stand, blieb Schalke ohne Gegentor.

Im Kampf um den Klassenerhalt könnte der gebürtige Berliner ein wichtiger Faktor werden. Umso bitterer wäre ein Ausfall des Abwehrspielers. Daher waren viele Fans der Knappen kurz erschrocken, als Jenz am Mittwoch im S04-Training fehlte.

Doch der Grund ist erfreulich. Jenz erwartet nämlich Nachwuchs, das teilte Teammanager Gerald Asamoah mit. Das Baby soll voraussichtlich noch am Mittwoch auf die Welt kommen.

Jenz erwartet Nachwuchs

Da die Begegnung des FC Schalke 04 beim 1. FC Union Berlin erst am Sonntagnachmittag stattfindet, gibt es keine Bedenken an einem Ausfall. Somit hat Jenz genügend Zeit, um rechtzeitig wieder ins Training einzusteigen.

Der Neuzugang der Gelsenkirchener sprach erstmals auch über seine Zukunft (auf Schalke). So erklärte Jenz, dass er sich gut vorstellen kann, über den Sommer hinaus bei S04 zu bleiben: „Wenn ich für diesen Verein weitere Jahre spielen könnte, wäre das für mich der Hammer. Es ist für mich eine riesige Motivation, es zu schaffen“, so der 1,90 Meter große Defensivspieler.

Ein Verbleib würde auch bei den Fans gut ankommen, die Jenz schon jetzt als Königstransfer sehen.