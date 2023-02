FC Schalke 04: Hoffnung in Sicht – 04 Gründe, warum der Klassenerhalt gelingt

Die Fans des FC Schalke 04 haben die Saison 2020/21 noch zu gut in Erinnerung. Vor dem Fernseher mussten sich die königsblauen Anhänger mit ansehen, wie ihre Mannschaft sang- und klanglos aus der Bundesliga abstieg.

In diesem Jahr soll das vermieden werden. Doch der FC Schalke 04 ist Tabellenletzter. In den vergangenen Wochen war eine deutliche Leistungssteigerung zu sehen. Nach drei Nullnummern in Folge zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis, dass sie in der Bundesliga konkurrenzfähig ist. Allerdings müssen jetzt dringend Siege her. Dennoch gibt es 04 Gründe, wieso der Traditionsklub den Klassenerhalt in dieser Saison schafft.

FC Schalke: 04 Gründe für den Klassenerhalt

„Weitermachen, weitermachen. Irgendwann wird es schon klappen“, sagte Teammanager Gerald Asamoah nach dem bitteren 0:0-Unentschieden am Freitag gegen den VfL Wolfsburg. Der FC Schalke 04 hatte es nur knapp verpasst, sich für eine starke Leistung mit drei Punkten zu belohnen. Drei Zähler gab es für S04 dennoch – jedoch nur aus den letzten drei Spielen. Zuvor gab es bereits zwei Nullnummern gegen den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Nichtsdestotrotz ist der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze gesunken. Es gibt aber noch vier weitere Gründe, warum die Gelsenkirchener den Klassenerhalt schaffen.

+++ FC Schalke 04: Ex-Torwart überlebt Türkei-Erdbeben mit viel Glück – „Wie im Horrorfilm“ +++

1. Neuzugänge und Rückkehrer

Verstärkung musste her, Verstärkung kam. Insgesamt sechs neue Spieler verpflichtete S04 in der Winter-Transferperiode. Die Neuzugänge beleben das Spiel der Königsblauen, gleich vier von ihnen standen gegen Wolfsburg sogar in der Startelf. Dabei ist nicht nur die Qualität des Kaders gestiegen, sondern auch ein neuer Konkurrenzkampf im Team entstanden. Während unter anderem Michael Frey in der Offensive für Gefahr sorgen soll, hält Moritz Jenz die S04-Verteidigung bislang souverän zusammen.

Neben Neuzugängen gibt es auch einige Rückkehrer. Auf sein Comeback haben die Fans besonders gewartet: Rodrigo Zalazar. Der Mittelfeldspieler fehlte den Königsblauen mehrere Monate. Wie schmerzlich er vermisst wurde, zeigte sich vor allem im Offensivspiel, als der Tabellenletzte sich kaum Torchancen erarbeitete.

Zudem sind auch Alex Kral und Thomas Ouwejan wieder im Team, die das Niveau noch einmal erhöhen. „Wir haben einfach Qualität in der Mannschaft zurückbekommen“, sagte Trainer Reis und Asamoah erklärte: „Solche Spieler haben uns lange Zeit gefehlt.“ Ebenfalls wieder auf dem Weg in den Spieltagskader ist Sepp van den Berg. Der Innenverteidiger dürfte in den kommenden Wochen ebenfalls wieder sein Comeback feiern.

2. Stabilere Defensive

„Die Null muss stehen“, sagte einst Klublegende Huub Stevens. Und sie steht endlich wieder. Dabei fing das Jahr mit der 0:3-Pleite in Frankfurt und einer anschließenden 1:6-Klatsche gegen Leipzig katastrophal an. Die Verantwortlichen reagierten und verpflichteten mit Moritz Jenz einen Verteidiger, der die Defensive des FC Schalke 04 stabilisieren sollte. Mit Erfolg: in den vergangenen drei Partien zeigte sich die Abwehr deutlich stärker, kassierte keinen einzigen Gegentreffer.

Das freut vor allem Maya Yoshida, der in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder viel Kritik einstecken musste. „Dass wir zum dritten Mal hintereinander kein Gegentor kassiert haben, fühlt sich gut an. Das ist das Verdienst der gesamten Mannschaft. Und das ist in solch einer starken Liga wie der Bundesliga alles andere als selbstverständlich“, sagt der 34-Jährige, der einen Sieg nur noch für eine Frage der Zeit hält. „Es geht weiter, der Blick geht nach vorn, wir schaffen das!“

3. Mental stärker als noch zur Abstiegssaison

In der Abstiegssaison 2020/21 war für viele Fans klar: Das war keine Mannschaft, die auf dem Platz stand. Lustlos-Auftritte und heftige Klatschen Woche für Woche mussten sich die Anhänger mit ansehen. In dieser Saison ist das anders. Die S04-Stars geben alles und werfen sich in jedem Zweikampf rein. Auch Cheftrainer Thoma Reis freut sich darüber: „Es gibt eine tolle Mentalität in der Mannschaft. Auf diesem Weg werden wir auch weitermachen.“

Mehr News für dich:

Und das gibt dem Team auch Selbstvertrauen. Anders als noch in der ersten Saisonhälfte präsentiert sich Königsblau in besserer Verfassung. Somit kann sich der FC Schalke 04 dem Abstiegskampf mit breiter Brust stellen.

04. Die Fans!

Ob 8.000 in Gladbach oder 60.000 in der heimischen Veltins-Arena: die Königsblauen dürfen sich immer über einen großartigen Support ihrer Fans freuen, die sogar aus einem Auswärtsspiel ein Heimspiel machen. Das kommt auch beim Team an, das für jeden gewonnen Zweikampf und für jeden abgewehrten Torschuss gefeiert wird, als hätte es gerade selbst ein Tor erzielt.

Die S04-Stars dürfen sich immer auf großartige Unterstützung bei den Spielen freuen. Foto: IMAGO / Team 2

„Die Unterstützung war wieder einmal überragend. Ich kann das fast nicht in Worte fassen“, erklärt Yoshida. Eine Unterstützung, die es so vor zwei Jahren nicht gab, als S04 den Gang in die 2. Liga antreten musste. Selbst nach Niederlagen oder bitteren Unentschieden wird die Mannschaft in dieser Saison gepusht und angefeuert. Vor allem im Abstiegskampf ist es wichtig, eine Wand hinter sich zu haben.