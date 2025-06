Formel 1: Wildes McLaren-Gerücht sorgt für Wirbel! Star-Pilot im Visier der „Papaya“

Beim Formel-1-Team Mercedes laufen die Verträge von Kimi Antonelli und George Russell zum Ende des Jahres aus. Insbesondere Spekulationen um einen Wechsel von Mercedes-Star Russell reißen dabei nicht ab.

Ein neuster Bericht bringt den Superstar der Formel 1 jetzt sogar mit einem ganz neuen Team in Verbindung. Es heißt, der Brite könnte ein Kandidat bei McLaren sein.

Formel 1: Gerüchte um Wechsel zu McLaren

Russell wurde in den letzten Monaten mit Red Bull in Verbindung gebracht, sollte Max Verstappen das Team verlassen. Auch Aston Martin galt als potenzieller Interessent, trotz der festen Verträge von Lance Stroll und Fernando Alonso. Laut „The Race“ könnte er jetzt sogar eine Backup-Option für McLaren werden, falls Oscar Piastri oder Lando Norris überraschend wechseln sollten.

Ein freiwilliger Abgang der McLaren-Piloten ist jedoch unwahrscheinlich. Piastri und Norris fahren aktuell das stärkste Auto im Feld und besitzen langfristige Verträge bis 2028 bzw. 2027. Diese Konstellation macht einen Wechsel von Russell zur Papaya-Truppe aktuell schwer vorstellbar, trotz des furiosen Fahrermarktes innerhalb der Formel 1.

Bleibt Russell bei Mercedes?

Wahrscheinlicher scheint eine Vertragsverlängerung mit Mercedes. „The Race“ geht davon aus, dass Mercedes und Russell dann doch weiter zusammenarbeiten. Schließlich sprach der Pilot zuletzt noch wie folgt: „Ich spreche mit niemandem und auch nicht mit Teams, die Interesse gezeigt haben. Ich habe ganz offen gesagt, dass ich bei Mercedes bleiben möchte“.

Russell sieht seine Zukunft in der Formel 1 fest bei Mercedes. Der Sieger des Kanada-GP, der 2019 in den Mercedes-Kosmos eintrat, unterstrich: „Ich bin Mercedes treu. Sie haben mir die Chance gegeben, in die Formel 1 einzusteigen.“ Mercedes könnte sich bei den Vertragsverhandlungen aber noch Zeit lassen, wie in der Vergangenheit üblich.

