Red-Bull-Katastrophe in der Formel 1 – „Das war’s“

Red Bull hat in der Formel 1 derzeit schwer zu kämpfen. Max Verstappen kann trotz seiner fahrerischen Extraklasse kaum mithalten, für seine Teamkollegen – erst Liam Lawson, jetzt Yuki Tsunoda – sieht es noch düsterer aus. Ein Lichtblick war bislang der „kleine Bruder“, die Racing Bulls. Doch nun erlebten auch sie eine Katastrophe.

Nach einer grausigen Vorsaison lieferte das Farmteam in diesem Jahr bislang überraschend stark ab, düpierte hier und da sogar das Werksteam Red Bull Racing. Doch Kanada brachte es auf den Boden der Tatsachen zurück. Rookie Isack Hadjar findet nun klare Worte für den bitteren Rückfall in der Formel 1.

Formel 1: Racing Bulls zurück auf dem Hosenboden

20 Punkte holten die Racing Bulls allein beim Europa-Tripleheader der letzten Wochen, machte sich auf, hinter Williams die größte positive Überraschung in 2025 zu werden. Doch in Montreal (hier alle Highlights) folgte ganz viel Ernüchterung. Hadjar fuhr als Überrundeter auf Platz 16 ins Ziel, Teamkollege Liam Lawson musste schon aus der Box starten und sah die karierte Flagge wegen eines Defekts gar nicht. Für das kleine Red-Bull-Team lief an diesem Wochenende von vorne bis hinten nichts zusammen.

Das war auch der Eindruck von Fahrer Isack Hadjar. Der sagte nun klar: „Es hat einfach gar nichts funktioniert.“ Ein schlechtes Tempo, gepaart mit großen Reifenprobleme, so erklärt er, machten alles zunichte. „Ich war ein leichtes Überholopfer und hatte überhaupt keine Chance. Das war’s.“ Auch sein Teamchef Laurent Mekies stellte frustriert fest: „Die bittere Wahrheit ist: Wir hatten heute nicht genug Pace, um in den Top 10 mitzukämpfen.“

Werden die Racing Bulls durchgereicht?

Nach Red Bull Racing erleben auch die Racing Bulls jetzt eine Katastrophe. Bitter für den so ambitionierten Getränkekonzern und sein riesiges Motorsport-Engagement. Für RBR scheint der WM-Zug fast schon abgefahren. Die Hoffnung, mit dem Farmteam die Spitze des Mittelfeldes erobern zu können, erlebte in Kanada einen herben Rückschlag.

Nun bleibt nur die Hoffnung auf eine schnelle Änderung der Lage. Konstrukteursplatz 6 ging in Montreal bereits verloren. Geht es für die Bulls so weiter, drohen sie in der Formel 1 ganz schnell bis auf den vorletzten Platz durchgereicht zu werden.