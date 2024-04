FC Schalke 04: Poker um Top-Talent verloren – Königsblau geht wohl leer aus

Der Abstieg scheint abgewendet, hinter den Kulissen wird beim FC Schalke 04 fleißig am Kader der nächsten Saison geschraubt. Viel muss sich ändern – da sind sich alle einig.

Einen Kampf scheint der FC Schalke 04 nun bereits verloren zu haben. Im Rennen um das Juwel eines Liga-Konkurrenten zieht Königsblau wohl den Kürzeren. Dabei hatte man intensiv um das Top-Talent geworben.

FC Schalke 04 verliert Poker um HSV-Juwel

Gegen eine Vielzahl von Konkurrenten hat es der S04 auf dem Transfermarkt derzeit schwer. Zu prekär ist die Situation des Vereins – sportlich wie finanziell. Trotzdem wollte Königsblau bei Karim Coulibaly nicht kampflos aufgeben, mischte im Poker um das Juwel des Hamburger SV mit.

Der 16-Jährige wird den HSV im Sommer verlassen, das hat sich bereits angedeutet. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Wohin das Innenverteidiger-Talent wechselt, war aber völlig offen. Zahlreiche Klubs aus Deutschland und dem Ausland hatten die Fährte des Deutsch-Ivorers aufgenommen. Nun scheint die Entscheidung gefallen.

Kein Schalke: Coulibaly geht nach Bremen

Wie der italienische Transfer-Guru Fabrizio Romano vermeldet, hat sich Coulibaly entschieden, das Angebot von Werder Bremen anzunehmen. Der Transfer stehe unmittelbar bevor, der U-Nationalspieler werde im Sommer ablösefrei zum Nord-Rivalen der Hamburger wechseln. Auch Romano erwähnt, dass zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland hinter dem Teenager her waren. Der FC Schalke 04 wird hier nicht explizit genannt, wird aber bereits seit Monaten in Bezug auf die Zukunft von Karim Coulibaly genannt – wie auch Erzfeind Borussia Dortmund, der demnach ebenfalls leer ausgeht.

Für den FC Schalke 04 geht die Suche nach Verstärkung weiter. Zahlreiche Abgänge wird es im Sommer geben, die ersetzt werden müssen. Sportdirektor Marc Wilmots steckt in einem Berg von Arbeit.