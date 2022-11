FC Schalke 04: „Deutscher Sergio Ramos“ – Mitspieler feiern S04-Talent

Alex Kral war gegen Mainz (1:0) einer der Besten, Simon Terodde erzielte das wichtige Siegtor für den FC Schalke 04 und dann gab es noch einen anderen, der bei den Mitspielern und den Fans groß gefeiert wurde.

Die Rede ist von Henning Matriciani. Der Abwehrspieler des FC Schalke 04 musste in der Vergangenheit viel Kritik einstecken und straft jetzt allen Unkenrufen Lügen.

FC Schalke 04: Stammplatz für Matriciani?

Sechs Minuten wurden in der Veltins-Arena nachgespielt. Die Fans des FC Schalke 04 mussten zittern, weil Mainz unbedingt den 1:1-Ausgleich erzielen wollte. Als Karim Onisiwo in den letzten Sekunden noch einmal gefährlich in den Schalker Strafraum rennt wird er durch Henning Matriciani gestoppt. Vom Publikum gibt es großen Applaus und Jubelschreie.

Matriciani, der notgedrungen in der Innenverteidigung der Königsblauen spielt, machte an dem Abend seine Aufgabe neben Routinier Maya Yoshida mehr als nur gut. Sonderlob gab es nach dem Spiel von Cheftrainer Thomas Reis: „Er ist ein Spieler, den man vielleicht zu Anfang nicht so auf dem Schirm hatte und der eher kritisch gesehen wurde“, so der Coach über den 22-Jährigen, der 2020 vom Regionalligisten SV Lippstadt 08 in die U23 des FC Schalke wechselte und sich dann hocharbeitete.

„Er zeigt, dass er sich von Spiel zu Spiel entwickelt“, sagt Reis. „Wenn die anderen zurückkommen, werden wir schauen, ob Henning sich weiter durchsetzt.“ Heißt: Macht Matriciani so weiter, winkt ihm ein Stammplatz in der Schalker Mannschaft.

FC Schalke 04: Matriciani der „Deutsche Sergio Ramos“

Aber auch von seinen Mitspielern wurde Matriciani für seine starke Leistung gelobt. „Das war schon eine bärenstarke Leistung von Henning“, sagte Schalkes Siegtorschütze Simon Terodde über den Verteidiger. Auf Instagram beschrieb Simon Polter den Youngster als den „Deutschen Sergio Ramos“, der bei Real Madrid, PSG und der spanischen Nationalmannschaft eine Innenverteidiger-Legende ist.

Für Matriciani und Schalke geht es zum Jahresabschluss vor der Weltmeisterschaft in Katar im letzten Heimspiel gegen Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München (12. November, 20.30 Uhr).