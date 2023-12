FC Schalke 04: Brutale Szenen sorgten für Aufregung – dringende Warnung an S04-Fans vor Rostock-Duell

Wenn der FC Schalke 04 auf Hansa Rostock trifft, blicken viele Fans dabei auf das vergangene Auswärtsspiel an der Ostsee zurück. Damals gab es vor dem Anpfiff wilde Prügeleien zwischen gewaltbereiten Anhängern beider Klubs. Die Aufnahmen sorgten für Fassungslosigkeit.

Nun gastiert der FC Schalke 04 am kommenden Sonntag (10. Dezember, 13.30 Uhr) bei den Rostockern. Erneut werden zahlreiche Fans die Reise in den Osten antreten. Für diese gibt es nach den hässlichen Szenen von vor zwei Jahren nun eine dringende Warnung.

FC Schalke 04: Brutale Szenen sorgten für Aufregung

Auf Aufnahmen vom 29. September 2021 war zu sehen, wie sich Fans des FC Schalke 04 und Hansa Rostock an mehreren Orten der Stadt trafen und aufeinander einprügelten. Schon damals warnte der Revierklub seine Anhänger vor den gewaltbereiten Rostockern. Auch die Polizei riet dazu, den Aufenthalt in der Innenstadt zu vermeiden.

Nicht ohne Grund hatte die Polizei die Partie vor zwei Jahren als Risikospiel eingestuft (hier mehr dazu). Damit solche Szenen sich nicht wiederholen oder unbeteiligte Fans angegriffen werden, haben die Gelsenkirchener den mitgereisten Anhängern Hinweise gegeben.

Dringende Warnung an S04-Fans

„Grundsätzlich gilt für das Spiel in Rostock, sich umsichtig zu verhalten, da Konflikte mit Hansa-Fans nicht ausgeschlossen werden können. Es wird für das gesamte Spieltagswochenende dringend davon abgeraten, dort Trikots oder Fan-Utensilien jeglicher Art zu zeigen“, heißt es vom Verein.

Alle Fans des FC Schalke 04, die sich auf den Weg nach Rostock machen, sollen sich zum Sammelpunkt begeben und von anderen Unternehmungen in der Stadt und Umgebung absehen. In den vergangenen Auswärtsspielen waren im Schnitt bis zu 6.000 Fans dabei, in Düsseldorf sollen sogar 15.000 Anhänger die Reise angetreten haben.

Aber auch sportlich birgt die Partie zwischen Rostock und Schalke viel Brisanz. Hansa steht mit 17 Punkten auf Platz 15, S04 hat einen Punkt weniger und ist auf dem Relegationsplatz der 2. Bundesliga. Mit einem Sieg könnte es für die Knappen sogar bis auf Platz 13 vorgehen.