Schalke – Düsseldorf: Große Überraschung vor der Partie! Auch der S04 ist baff

Die 2. Bundesliga ist extrem spannend! Während Vereine wie der FC Schalke 04 um den Klassenerhalt kämpfen, will Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga aufsteigen. Sowohl oben als auch unten geht es sehr eng zu – und das so kurz vor dem Saisonende. Noch ist nichts entschieden.

Auch wenn der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf erst am Abend (20.30 Uhr) im Einsatz sind, waren ihre Blicke sicherlich auf die Partien am Nachmittag gerichtet. Dort gab es eine Riesen-Überraschung. Während die Düsseldorfer sich darüber freuen, steht S04 nun gewaltig unter Druck.

Schalke – Düsseldorf: Hammer vor der Partie!

In den vergangenen Wochen konnte der FC Schalke 04 sich ein wenig von den direkten Abstiegsplätzen entfernen. Grund dafür waren drei Unentschieden und ein wichtiger Sieg. Aber auch die Konkurrenz hatte großen Anteil daran, indem sie nämlich viele Spiele verlor. Allerdings gibt es jetzt vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf schlechte Nachrichten für die Königsblauen.

Auch interessant: Schalke – Düsseldorf: Warnung vor dem Spiel – es droht Chaos!

Völlig überraschend holte der 1. FC Kaiserslautern einen 3:1-Auswärtssieg bei Holstein Kiel. Die „Störche“ verlieren dadurch die Tabellenführung, der FCK hingegen springt von einem direkten Abstiegsplatz auf den 15. Platz. Mit diesem Erfolg hatte wohl kaum jemand gerechnet.

Auch nicht der S04. Die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts hat vor dem Heimspiel gegen die Fortuna fünf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, wo aktuell Hansa Rostock rangiert und nur vier Zähler vor dem Relegationsplatz. Dort steht Wehen Wiesbaden, das allerdings am Sonntag (28. April) noch gegen Greuther Fürth ran muss.

S04 unter Druck, F95 wittert seine Chance

Was bedeutet das für das Samstagabendspiel zwischen Schalke und Düsseldorf? Die Königsblauen stehen unter Druck, wollen unbedingt wenige Spieltage vor dem Ende einen wichtigen Dreier holen und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Trotz des Kaiserslautern-Erfolgs gibt es immerhin zwei andere Mutmacher: Rostock verlor beim FC St. Pauli und Braunschweig kassierte eine deutliche Heimniederlage gegen den Hamburger SV.

Mehr Nachrichten für dich:

Aber auch die Düsseldorfer haben ganz genau auf die Spiele am Nachmittag geschaut. Mit einem Sieg in Gelsenkirchen könnte der Rückstand auf den Tabellenzweiten Holstein Kiel auf drei Punkte verringert werden. Damit wäre der direkte Aufstieg für die Fortuna weiterhin möglich, die aktuell auf den Relegationsplatz steht. Aber auch die Mannschaft von Daniel Thioune steht unter Druck, da der HSV durch den 4:0-Sieg in Düsseldorf nun auf drei Punkte herangekommen ist.