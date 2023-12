FC Schalke 04: Topp-Hammer aus dem Nichts! Fans eskalieren komplett

Personal-Hammer beim FC Schalke 04! Der Vertrag von Keke Topp hat sich um eine weitere Spielzeit verlängert. Die Fans bringt diese Nachricht förmlich zum Ausflippen.

Das kam aus dem Nichts: Junioren-Nationalspieler Keke Topp stürmt weiter für den FC Schalke 04. Das gab der Verein am Mittwochnachmittag (6. Dezember) offiziell bekannt. Sein Vertrag verlängert sich um eine weitere Spielzeit bis zum 30. Juni 2025.

Topp kam aus der Jugend von Werder

Der 19-Jährige ist vor knapp zweieinhalb Jahren aus der Jugend von Werder Bremen nach Gelsenkirchen gewechselt. „Keke hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut weiterentwickelt. Dadurch hat er sich immer mehr Spielzeit erarbeitet“, sagt Sportdirektor André Hechelmann. „Sein Werdegang zeigt, wie mit großer Lernbereitschaft der Übergang von der Knappenschmiede in den Lizenzbereich gelingt.“

„Ich freue mich, weiter für den S04 zu spielen. Ich möchte von den erfahrenen Mannschaftskollegen lernen, meine Chance in den Spielen nutzen und als Spieler die nächsten Schritte gehen“, sagt Keke Topp über die Vertragsverlängerung.

Große Freude bei den Fans

Die Fans freuen sich über die Nachricht: „Das hätte ich im Leben nicht geglaubt, ist das geil“, „Sehr wichtig, jetzt lasst ihn auch endlich mehr spielen“ und „Was ein starkes Zeichen, gute Arbeit von den Verantwortlichen“, heißt es unter anderem auf der Online-Plattform „X“.

In der aktuellen Spielzeit lief Topp bisher in sieben Zweitliga-Partien auf. Hinzu kommen fünf Regionalliga-Spiele, in denen der Angreifer ein Tor erzielte und drei Treffer vorbereitete. Für die Junioren-Nationalteams war Topp ebenfalls erfolgreich: Für die deutsche U19 gelangen ihm in elf Spielen sieben Treffer, bei seinem Debüt in der U20 war Topp gegen Portugal gleich als Torschütze zur Stelle.