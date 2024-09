FC Schalke 04: Krise, Chaos, Unruhe – doch DIESER Anblick lässt S04-Fans vor Freude strahlen

Alles wie immer beim FC Schalke 04: Nach einer sportlichen Krise brach direkt Unruhe aus und schon musste Karel Geraerts gehen. Seitdem suchen die Verantwortlichen nach einem neuen Cheftrainer.

Bei all diesen schlechten Nachrichten gibt es auch einen Lichtblick beim FC Schalke 04. Dafür sorgt aber nicht etwa die Männer-Mannschaft der Königsblauen, sondern die der Frauen. Es ist ein Anblick, der Hoffnung macht.

FC Schalke 04: Anblick macht Hoffnung

Seit nun drei Jahren gibt es beim FC Schalke 04 eine Frauen-Abteilung. Zwei Teams wurden anfangs in den unterklassigen Kreisligen an den Start geschickt. Es folgten zahlreiche Aufstiege. Mittlerweile ist das erste Team in der Frauenfußball-Westfalenliga angekommen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ex-Trainer macht sich Sorgen um S04 – „Es tut weh“

Und dort gibt es nach nur wenigen Spieltagen schon eine klare Ansage an den Revier-Rivalen aus Dortmund. Denn auch der BVB hat zum selben Zeitpunkt in 2021 ein Frauen-Team ins Rennen geschickt. Beide Vereine sind nun in derselben Liga.

Fünf Spieltage sind gespielt und die S04-Damen stehen mit vier Siegen und einem Unentschieden ganz vorne an der Spitze. Mit einem Punkt weniger steht der BVB dicht dahinter.

Derby steht bevor

Beide Rivalen werden wohl den Aufstieg unter sich ausmachen. Denn es kann nur eines der beiden Teams in die Regionalliga West aufsteigen. Für den Tabellenzweiten steht dann nicht mal ein Relegationsspiel oder dergleichen an. Daher macht sich der FC Schalke 04 nun große Hoffnungen, den Durchmarsch in die nächste Liga direkt zu schaffen.

Schalkes Frauen-Team dominiert auch in der Westfalenliga! Foto: IMAGO/Funke Foto Services

In wenigen Wochen kommt es dann auch wohl zum größten Spiel der Saison. Es ist das erste Frauen-Revierderby der Geschichte. Die Damen von Borussia Dortmund gastieren am 27. Oktober 2024 in Gelsenkirchen. Wo gespielt wird, ist derzeit noch unklar.

Ob sich der S04 für diesen besonderen Rahmen eine Überraschung einfallen wird? Das letzte Spiel der vergangenen Saison wurde im Parkstadion ausgetragen, wo der Aufstieg gefeiert wurde. Viele Anhänger wünschen sich nun, dass das Duell gegen den Erzrivalen aus Dortmund in der Veltins-Arena ausgetragen wird. Möglich wäre es schon. Tags zuvor spielen nämlich die Männer zu Hause gegen Greuther Fürth (26. Oktober, 13 Uhr).

Mehr Nachrichten für dich:

Das Rückspiel ist für den 27. April 2025 in Dortmund angesetzt. Auch hier ist es denkbar, dass das Spiel vor größerer Kulisse ausgetragen wird. Sowohl der FC Schalke 04 als auch der BVB haben in der vergangenen Saison viele Zuschauer angelockt und werden die Anzahl durch das erste Frauenderby vermutlich erhöhen.