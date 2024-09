FC Schalke 04: Neururer schlägt wegen S04 Alarm – „Es tut einfach weh“

Wieder einmal Chaos, wieder einmal Unruhe, wieder einmal eine Trainer-Entlassung. Beim FC Schalke 04 geht es wieder einmal drunter und drüber. Karel Geraerts wurde von seinen Aufgaben entbunden. Gleiches gilt auch für Marc Wilmots, der nicht mehr Sportdirektor der Königsblauen ist.

Seit Jahren erhofft man sich beim FC Schalke 04 einen endgültigen Neustart. Sportlich soll es wieder besser laufen und vor allem auf der Trainerbank Kontinuität rein. Doch davon ist nichts zu sehen. Auch Ex-Trainer Peter Neururer ist nicht begeistert darüber und macht sich Sorgen um S04.

FC Schalke 04: Neururer schlägt Alarm!

Vor einem Jahr den Klassenerhalt gerade noch so geschafft, auch wenn es zeitweise sehr düster für den FC Schalke 04 aussah. Wer Hoffnung hatte, dass es für den Revierklub in dieser Saison besser läuft, irrt sich gewaltig.

Nach nur sechs Spielen muss Karel Geraerts bereits seine Koffer packen. Der belgische Coach erwischte einen schwachen Start mit S04, holte nur vier Punkte. Die Verantwortlichen hatten früh keine Geduld mehr, die Konsequenz folgte dann mit der Trennung.

Peter Neururer ist von den zahlreichen Entscheidungen seines Ex-Klubs aus den vergangenen Jahren bedient. „Schalke stolpert immer wieder selbst in diese Krisen rein“, sagt die Trainer-Legende gegenüber DER WESTEN.

„Eine Katastrophe“

Für Neururer ist der FC Schalke 04 ein „Stück Kulturgut des Ruhrgebiets. Wir haben nicht mehr viel davon. Während man sich in Dortmund und Bochum keine Sorgen machen muss, da die Strukturen gut aussehen, geht es für S04 kontinuierlich runter“, so der 69-Jährige.

Seine Kritik richtet sich vor allem an die Verantwortlichen des Revierklubs, die mit vielen Fehlentscheidungen dafür gesorgt haben, dass Schalke jetzt da steht, wo er nichts zu suchen hat. Die Sorge vor einem Abstieg in die 3. Liga ist groß. Wenn das passieren sollte, „wäre das wirtschaftlich für die gesamte Region eine Katastrophe. Das ist unvorstellbar. Es tut mir einfach weh, den Verein so zu sehen“, sagt Neururer weiter.

An den Aussagen ist herauszuhören, wie sehr sich der ehemalige Trainer noch um seinen Ex-Klub Schalke sorgt. Der S04 indes hat mit Jakob Fimpel einen Interimscoach bis zur Länderspielpause. Danach soll der neue Trainer vorgestellt werden. Auch zum Aus von Karel Geraerts hat sich Neururer deutlich geäußert.