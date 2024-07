FC Schalke 04: Derby-Entscheidung gefallen – Fans schauen genau hin

In der vergangenen Saison war es mal wieder so weit und auch in dieser Spielzeit wird es voraussichtlich kein Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund geben. Da der S04 in der 2. Bundesliga spielt, wäre ein Duell lediglich im DFB-Pokal möglich.

Jedenfalls bei den Männern. Erstmals wird es in der Geschichte nämlich das Duell der beiden Frauen-Teams des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund geben. Die Termine stehen schon fest.

FC Schalke 04: Derby-Entscheidung gefallen

Seit 2021 haben sowohl der FC Schalke 04 als auch Borussia Dortmund ihre Frauen-Abteilungen in den unterklassigen Kreisligen an den Start geschickt. Seitdem konnten beide Teams jedes Jahr einen Aufstieg feiern. Mittlerweile sind die ersten Frauen-Teams der beiden Revier-Rivalen in der viertklassigen Frauenfußall-Westfalenliga angekommen.

Hier werden der S04 und der BVB erstmals aufeinandertreffen. „In der neuen Liga freue ich mich total auf das Derby. So wie ich das einschätze, hat der BVB schon die Ambition, aufzusteigen“, sagte Schalkes Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. Mittlerweile stehen auch die Termine für die beiden Derbys fest.

Am 27. Oktober gibt es das erste Revierderby im Frauenfußball, das auf Schalke ausgetragen wird. Unklar ist, wo das Duell stattfinden wird. Denkbar ist es, dass aufgrund eines großen Zuschauerandrangs eine größere Heimspielstätte gewählt wird.

Erste Frauen-Derbys zwischen S04 und BVB

Das Rückspiel ist für den 27. April 2025 in Dortmund angesetzt. Auch hier ist es denkbar, dass das Spiel vor größerer Kulisse ausgetragen wird. Sowohl der FC Schalke 04 als auch der BVB haben in der vergangenen Saison viele Zuschauer angelockt und werden die Anzahl durch das erste Frauenderby vermutlich erhöhen.

Besonders brisant könnte es in der Westfalenliga zum Abschluss werden, da nur einer der beiden Vereine am Ende in die dritte Frauen-Liga aufsteigen kann. Somit muss mindestens einer der beiden Teams eine weitere Saison in der Westfalenliga spielen.

Für die Fans beider Lager wird es jedenfalls ein besonderes Spiel. Schließlich gab es in der vergangenen Saison kein Duell zwischen den beiden Männerteams und auch in dieser Spielzeit wird es in der Liga kein Revierderby geben. Möglich ist es lediglich im DFB-Pokal.