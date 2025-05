Borussia Dortmund: Haller-Entscheidung gefallen? Diese Worte lassen aufhorchen

Bei Borussia Dortmund erlebte Sebastien Haller eine mehr als unglückliche Zeit. Der Stürmer wechselte einst für 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum BVB, konnte die in ihn gesteckten Hoffnungen allerdings nicht erfüllen.

Die Folge: Haller kam auf immer weniger Spielzeit, wurde in dieser Saison sogar schon zwei mal verliehen. Nun könnte eine Entscheidung um die Zukunft des Ivorers gefallen sein.

Borussia Dortmund: Utrecht will Haller halten

Beim FC Utrecht startet Haller derzeit so richtig durch. Unter Trainer Ron Jans hat der Stürmer einen Stammplatz sicher, der das in ihn gesteckte Vertrauen Woche für Woche mit guten Leistungen zurückzahlt. In 15 Pflichtspielen für den niederländischen Erstligisten hat Haller bereits sechs Scorerpunkte sammeln können.

Da erscheint es fast schon folgerichtig, dass die Utrechter Verantwortlichen darin bestrebt sind, ihre Leihgabe langfristig im Verein zu halten: „Bei Haller haben wir gesagt, dass wir versuchen werden, ihn zu halten“, so Trainer Jans gegenüber „Voetbal International“. Doch ein dauerhafter Transfer des 30-Jährigen ist damit keineswegs in trockenen Tüchern.

Gibt der BVB nach?

Denn es gibt ein großes Problem: „Die Gespräche werden schwierig, wenn man weiß, was er verdient“, klärt Jans auf. Tatsächlich dürfte sich Hallers Jahressalär im hohen einstelligen Millionenbereich befinden. Eine Summe, die sich Utrecht wohl kaum leisten kann.

Bei einem Wechsel von Haller zu seinem Leihklub müsste der Spieler also wohl auf Gehalt verzichten. Doch auch der BVB muss in den Verhandlungen mitspielen. Derzeit erscheint es fraglich, ob die Dortmunder Verantwortlichen dazu bereit sind, ihren einstiegen 30-Millionen-Transfer möglicherweise sogar zum Nulltarif ziehen zu lassen.